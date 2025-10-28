超省錢天王兩年生日穿同一件上衣！嫩妻吐「摳門」驚人心聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王郭富城日前迎來第三個千金，26日又過60歲生日，小他22歲的嫩妻方媛還在坐月子，特地「出關」為他慶生，一家人同框看來相當幸福，眼尖的網友還發現，郭富城前年生日時，也穿著同一件白色上衣，打趣天王「該省則省」很會過日子。

郭富城前年生日開心慶生。（翻攝自小紅書）

郭富城今年過60大壽。（翻攝自小紅書）

方媛生完第三胎不到10天，日前現身郭富城的慶生派對時，身材已經神速恢復，她坦承：「這麼重要的日子我怎麼會缺席呢，跑出來切完蛋糕就要回去好好坐月子啦」，其實不止方媛狀態極佳，網友翻出前年與今年的照片，發現郭富城也是「凍齡」完全沒變，並穿著一樣的上衣，引發網友熱議，「也許打算一直穿這件拍，堅持幾十年」、「天王有錢不必多言」。

方媛還在坐月子，但不願缺席老公的生日。（翻攝自小紅書）

郭富城前年生日也穿著一樣的上衣。（翻攝自小紅書）

過去曾經傳出郭富城搭頭等艙、卻讓老婆、女兒坐經濟艙的傳聞，方媛上節目時也曾幫老公說話，「外界傳言他摳，我都懶得替他解釋」，她出來工作也不是老公摳門，因為老公只是希望她開心，做一個與時俱進的媽媽，兩人的共通話題也變多了。

