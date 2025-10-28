37歲程予希演高中生不尷尬 李沐慘曝「被2狗追」內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕曾敬驊、李沐、程予希、江齊今（28日）出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》宣傳活動。李沐劇中被2男追求，戲外她笑說：「只有同時被2隻狗追。」令全場大笑。

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》淪為冷血殺人魔。（Netflix提供）

曾敬驊劇中飾演童年陰暗、被稱為「暴雨殺人魔」的李壬曜，遇上李沐飾演的芭蕾少女江曉彤，兩人上演一段在黑暗中尋光的故事。這也是他們繼多年後再度合作，首度飾演情侶。李沐笑說：「我們兩個的角色都和以前很不一樣，可以感受到這些年的成長，覺得彼此都更有魅力。」曾敬驊則回憶兩人20歲一起上表演課的青澀模樣，「我想把那種懵懂的感覺放進角色裡。」

談到印象最深的天台戲，曾敬驊笑著爆料：「那幾天寒流來襲，我們講話都會噴白霧，還得先含冰塊才能拍。」李沐也補充：「明明是浪漫場景，其實我們兩個都在忍鼻涕，看到對方快笑出來。」她的角色擅長跳芭蕾舞，被問到跳芭蕾有多難，她笑說：「那時候每天練舞都做惡夢，夢到有人跟我說『妳跳得好爛』，結果一早起來就逼自己再練！」

37歲的程予希劇中要演高中生，笑說：「我應該是整個劇組離高中最遠的，希望之後可以演一些長大一點的角色，因為有二部曲，高中是滿重要的過程，沒有辦法找另外一個演員來詮釋，因為高中有滿多的經歷。」她形容自己的角色壓抑又複雜，監獄對戲那場殺青戲更是情緒滿到爆：「一開始沒有設定情緒要這麼重，鏡頭只拍著曾敬驊的背，結果他也跟著我一起哭，我真的超感謝他。」曾敬驊笑回：「那是姚淳耀教我的，因為每次跟他拍，他在後面情緒會給很足。」

至於拍攝現場，李沐意外成了「美食雷達」，程予希笑說：「有她在就有食物，她超怕餓，常說『妳要不要喝什麼、吃什麼』，我們都吃得很開心。」李沐認了：「我真的變胖了！」曾敬驊也笑著幫腔：「我也有，因為冬天。」被問及三人錯綜的情感線，曾敬驊詩意回：「我們就像晨光、夕陽和黑夜。」李沐則幽默接：「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮啦！」程予希笑說：「我們關係微妙，像鏡子一樣照出彼此嚮往的樣子，也照出被慾望吞噬的黑暗。」

Netflix《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。該作將於2025年11月13日Netflix全球獨家上線。

