娛樂 最新消息

5566全員當兵被稱清流！許孟哲雨夜抓偷渡 孫協志曝有「當兵魔咒」

5566全員當兵被稱清流！許孟哲雨夜抓偷渡 孫協志曝有「當兵魔咒」中視《飢餓遊戲》九週年馬祖特輯記者會 左起王仁甫、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮今（28）日出席《飢餓遊戲》九週年記者會，日前他們剛到馬祖錄完九週年特別企劃，紛紛直呼累慘。日前有不少藝人涉閃兵，5566全員都當過兵被網友盛讚是清流，而今三人被問及此事，王仁甫則笑說：「我們只是把我們的事情做好，沒有什麼好稱讚的，這就是該做的。」

王仁甫、孫協志兩人都是當完兵後才組5566，兩人過去當了兩年兵，皆是藝工隊，提到有很多主持技巧也是當時在部隊裡學到，孫協志則坦言當時很多人確實會怕「當兵魔咒」，怕當完兩年兵回來，過去在演藝圈累積的事業都歸零，加上當時社群又不發達，「我確實回來後有2年也是蠻辛苦的。但當時我收到兵單就去了，我想著要趕快去，趕快重新開始。」被問及怎麼看待藝人閃兵，王仁甫則說：「他們可能年輕時做了比較錯誤的決定，現在他們也很勇於去面對了。」

5566全員當兵被稱清流！許孟哲雨夜抓偷渡 孫協志曝有「當兵魔咒」中視《飢餓遊戲》九週年馬祖特輯記者會。許孟哲。（記者潘少棠攝）

而許孟哲則是入隊後才去當兵，當時孫協志等人還有去台北車站送他去當兵，直喊有溫馨感。當年許孟哲當的是陸軍再到海巡署，曾經在半夜一兩點的雨夜，一個人在亂葬崗拿夜視鏡抓偷渡客，「很害怕阿！就我一個人，但也是蠻難忘的。」 至於演藝事業是否有因當兵受影響？許孟哲說自己當完一年兵就退伍回到團體內，王仁甫則笑虧：「我們還是照常活動，就少了他，其實沒什麼感覺。」

