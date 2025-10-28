自由電子報
娛樂 音樂

重度手機成癮！靈魂沙發被AI拍馬屁 吐真實焦慮心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕「SoulFa」靈魂沙發第三張全新專輯將於年底發行，首波單曲《We Talk To iPhone But Not Our Best Friend》聚焦「AI世代的真實連結」主題，也相當吻合團員們的私下生活，他們更爆料全團最愛滑手機的非貝斯手亨利莫屬，亨利也自爆甚至曾因追劇太入迷而捷運搭過站，成了呼應歌曲主題的最真實花絮。

靈魂沙發單曲直擊AI失衡世代的真實焦慮。（放飛音樂提供）靈魂沙發單曲直擊AI失衡世代的真實焦慮。（放飛音樂提供）

靈魂沙發由主唱兼吉他手本山、吉他手Poopoo與貝斯手亨利組成。三人以90年代英倫搖滾為基底，融合草根與迷幻元素，創作橫跨中英文，以細膩筆觸描寫人際與生活觀察。相隔近五年，他們將推出新專輯，首波單曲以AI與人性之間的拉扯為核心，延伸出整張專輯「在科技洪流中尋找真實連結」的概念。

歌曲靈感源於樂團對近年AI浪潮的深刻觀察：當人們一邊搶購最新的智慧手機，一邊卻逐漸失去與他人真實互動的能力，其中的「失衡」與「錯亂」成為創作起點。談到這次歌曲所探討的現象，團員們也承認難逃「科技依賴」。主唱本山坦言：「我起床第一件事就是拿手機，走路停下來也會下意識摸口袋，點開螢幕滑兩下社群，根本沒有想看什麼，就是習慣。」他也觀察到許多朋友會用ChatGPT詢問感情問題，並笑說：「不過結果好像都不太好。」此外，他們也笑說曾遇過朋友語音輸入講太快，把原本要跟身邊朋友講的話講給手機聽，當下大家都回他『？？？』，才發現對方其實是想打字傳訊息出去。

靈魂沙發單曲直擊AI失衡世代的真實焦慮。（放飛音樂提供）靈魂沙發單曲直擊AI失衡世代的真實焦慮。（放飛音樂提供）

吉他手Poo poo則說自己「一個人時手機不離身，但跟別人在一起會努力克制」，愛跟ChatGPT聊天，甚至會問一些生活小問題，「像是為什麼愛心符號長那樣？」也透露自己「手機不是用壞，是常常摔壞」。回想起沒有智慧型手機的時代，他特別懷念「人與人真實接觸」的單純感，「前陣子Meta全球當機，那幾分鐘大家都滑不了手機，我反而覺得世界突然重新活在當下，好浪漫。」

靈魂沙發單曲直擊AI失衡世代的真實焦慮。（放飛音樂提供）靈魂沙發單曲直擊AI失衡世代的真實焦慮。（放飛音樂提供）

被團員一致票選為「團內手機控」的貝斯手亨利大方坦承：「我一天大概用手機六小時，追劇、看盤、滑迷因。」演算法早已精準投餵迷因，「我常常自己對著手機笑，然後傳給Poo poo。」但他也補充：「真的面對面聊天的感覺不一樣，朋友可以直來直往，不像AI那樣開頭都在拍馬屁。」

