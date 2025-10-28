自由電子報
娛樂 最新消息

范瑋琪被指「消費亡者」挨轟！遭疑配戴大S骨灰項鍊登台掀熱議

范瑋琪在中國江蘇「國緣之夜·巨星演唱會」所配戴的項鍊引起話題。（翻攝微博）范瑋琪在中國江蘇「國緣之夜·巨星演唱會」所配戴的項鍊引起話題。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「范范」范瑋琪近日登上中國江蘇「國緣之夜·巨星演唱會」，演出過程中不僅唱出〈可不可以不勇敢〉動人旋律，更在台上對天空連送三個飛吻，被外界解讀為向已逝摯友「大S」徐熙媛致意。不過，她胸前佩戴的心型項鍊卻意外掀起爭議，「范瑋琪戴大S骨灰項鍊登台」引爆微博熱搜。

部分網友質疑范瑋琪「公然配戴骨灰項鍊」是不尊重逝者，更有人狠批此舉「做作、消費亡者」。不過有網友就指出，該項鍊其實是瑞典品牌Acne Studios的飾品，與大S骨灰項鍊並非同款。

小S在今年金鐘獎上配戴大S的骨灰項鍊。（資料照；記者胡舜翔攝）小S在今年金鐘獎上配戴大S的骨灰項鍊。（資料照；記者胡舜翔攝）

據悉，范瑋琪當晚演唱的〈可不可以不勇敢〉，正是與大S、小S有深厚連結的作品。這首歌收錄時，曾邀請大S、小S親自為她合聲，成為三人友情的見證曲目。如今她再次唱起這首歌，讓不少粉絲聽得鼻酸。

根據《壹蘋新聞網》報導，裝有大S骨灰的項鍊由具俊曄親手設計，分為銀色與黑色瑪瑙兩款。他本人保留一條，其餘贈予大S的摯愛家人與好友，包括小S、大姐珍珍、范瑋琪、吳佩慈、阿雅、范曉萱、賈永婕，以及小S的鄰居阿如等人，象徵對大S永恆的懷念與連結。

