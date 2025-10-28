自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

寶兒脫了！啦啦隊女神選擇障礙 意外讓粉絲搶先「聞香」

寶兒當啦啦隊，受到很多球迷喜愛。（翻攝自臉書）寶兒當啦啦隊，受到很多球迷喜愛。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕前女團Popu Lady成員之一，現擔任富邦悍將啦啦隊的寶兒，剛結束她的第二個棒球球季，又有好消息要和粉絲分享，寶兒透露：「秘密籌劃了好久，終於可以跟大家公開，寶兒的第一本個人寫真書即將出版了。」

每次在球場邊表演，都有很多粉絲誇寶兒：「好美、好香！」這次寫真書推出前，卻因自己的選擇障礙，反而讓網友有搶先「聞香」的機會，寶兒說：「因為選擇障礙的我，光是『書附海報』就難倒我了！真的很痛苦，每張都難以割捨。」因此她和出版社乾脆先挑出6張照片讓網友幫忙投票，屆時她的寫真書會附贈海報，而且會有兩款不一樣的隨機放入，因此寶兒希望網友提供意見，讓她能順利選出最受歡迎的兩張海報照片。

寶兒邀請網友幫忙她挑選製作寫真書附贈海報的照片。（翻攝自臉書）寶兒邀請網友幫忙她挑選製作寫真書附贈海報的照片。（翻攝自臉書）

寶兒的好身材，這次透過票選也讓網友有機會搶先看到，無論是泡溫泉，或是海邊比基尼泳裝照，都相當性感，相當辣！不只她很難挑選，網友也直呼都很喜歡，但還是努力提供意見，寫下自己喜歡的照片編號供寶兒參考。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中