寶兒脫了！啦啦隊女神選擇障礙 意外讓粉絲搶先「聞香」

寶兒當啦啦隊，受到很多球迷喜愛。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕前女團Popu Lady成員之一，現擔任富邦悍將啦啦隊的寶兒，剛結束她的第二個棒球球季，又有好消息要和粉絲分享，寶兒透露：「秘密籌劃了好久，終於可以跟大家公開，寶兒的第一本個人寫真書即將出版了。」

每次在球場邊表演，都有很多粉絲誇寶兒：「好美、好香！」這次寫真書推出前，卻因自己的選擇障礙，反而讓網友有搶先「聞香」的機會，寶兒說：「因為選擇障礙的我，光是『書附海報』就難倒我了！真的很痛苦，每張都難以割捨。」因此她和出版社乾脆先挑出6張照片讓網友幫忙投票，屆時她的寫真書會附贈海報，而且會有兩款不一樣的隨機放入，因此寶兒希望網友提供意見，讓她能順利選出最受歡迎的兩張海報照片。

寶兒邀請網友幫忙她挑選製作寫真書附贈海報的照片。（翻攝自臉書）

寶兒的好身材，這次透過票選也讓網友有機會搶先看到，無論是泡溫泉，或是海邊比基尼泳裝照，都相當性感，相當辣！不只她很難挑選，網友也直呼都很喜歡，但還是努力提供意見，寫下自己喜歡的照片編號供寶兒參考。

