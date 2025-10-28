傳新東家出手助力趙露思！免賠天價違約金 一條件曝光

〔記者王靖惟／台北報導〕中國女星趙露思近日因戲劇「許我耀眼」再度翻紅，據傳因新東家出手，得以讓趙露思不僅免賠天價違約金，甚至傾公司全力準備投資趙露思，讓她再衝一波事業高峰。

趙露思先前與經紀公司撕破臉，近日傳出已簽進新東家。（翻攝自微博）

趙露思去年拍攝新劇《戀人》期間因病入院，康復後卻爆出與舊東家「銀河酷娛」鬧出糾紛，今傳出成功解約，加入新東家阿里巴巴新成立的「虎鯨文娛」，也免賠付4億違約金。

請繼續往下閱讀...

趙露思事業峰迴路轉，一度與「銀河酷娛」撕破臉，由於生病期間所延滯的代言賠償費用問題，趙露思不得已與「銀河酷娛」翻臉，指控「銀河酷娛」對她施暴、言語羞辱，復工後又遭冷處理，將她視為搖錢樹，並要求她賠償各方損失，而合同細節更是驚人，包括長達15年的綁定、70%超高抽成、4億元天價違約金，連生病停工都要倒扣205萬人民幣。讓趙露思不得不自救與舊東家打官司。

但有一中國自媒體指出，阿里巴巴投資的新公司「虎鯨文娛」已經併購銀河酷娛，並且與趙露思簽下長達5年的新約，條件之一是讓趙露思能夠帶領新人闖蕩2年，並且免賠付4億違約金，這對趙露思而言則是相當簡單，因為她之前就常帶領新人。

如今趙露思憑藉許我耀眼再度翻紅，在該劇並無配合宣傳的情下，仍帶旺各種相關產品的熱銷，足見趙露思的帶貨能力與熱度，形同逆襲，據悉，新東家「虎鯨文娛」已為趙露思接下2部新戲，除了搭配新生代男星田栩寧，也有懸疑題材影集，「虎鯨文娛」對趙露思霸氣相挺、將傾盡公司全力資源幫助趙露思再創事業高峰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法