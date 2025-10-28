自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傳新東家出手助力趙露思！免賠天價違約金 一條件曝光

〔記者王靖惟／台北報導〕中國女星趙露思近日因戲劇「許我耀眼」再度翻紅，據傳因新東家出手，得以讓趙露思不僅免賠天價違約金，甚至傾公司全力準備投資趙露思，讓她再衝一波事業高峰。

趙露思先前與經紀公司撕破臉，近日傳出已簽進新東家。（翻攝自微博）趙露思先前與經紀公司撕破臉，近日傳出已簽進新東家。（翻攝自微博）

趙露思去年拍攝新劇《戀人》期間因病入院，康復後卻爆出與舊東家「銀河酷娛」鬧出糾紛，今傳出成功解約，加入新東家阿里巴巴新成立的「虎鯨文娛」，也免賠付4億違約金。

趙露思事業峰迴路轉，一度與「銀河酷娛」撕破臉，由於生病期間所延滯的代言賠償費用問題，趙露思不得已與「銀河酷娛」翻臉，指控「銀河酷娛」對她施暴、言語羞辱，復工後又遭冷處理，將她視為搖錢樹，並要求她賠償各方損失，而合同細節更是驚人，包括長達15年的綁定、70%超高抽成、4億元天價違約金，連生病停工都要倒扣205萬人民幣。讓趙露思不得不自救與舊東家打官司。

但有一中國自媒體指出，阿里巴巴投資的新公司「虎鯨文娛」已經併購銀河酷娛，並且與趙露思簽下長達5年的新約，條件之一是讓趙露思能夠帶領新人闖蕩2年，並且免賠付4億違約金，這對趙露思而言則是相當簡單，因為她之前就常帶領新人。

如今趙露思憑藉許我耀眼再度翻紅，在該劇並無配合宣傳的情下，仍帶旺各種相關產品的熱銷，足見趙露思的帶貨能力與熱度，形同逆襲，據悉，新東家「虎鯨文娛」已為趙露思接下2部新戲，除了搭配新生代男星田栩寧，也有懸疑題材影集，「虎鯨文娛」對趙露思霸氣相挺、將傾盡公司全力資源幫助趙露思再創事業高峰。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中