自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

資深金獎剪輯、監製廖慶松領軍！第62屆金馬獎曝評審團陣容

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會今（28）日公布第62屆金馬獎評審陣容，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席。廖慶松從事剪輯工作超過50年，1978年首度擔任剪輯指導作品《汪洋中的一條船》即獲金馬獎最佳劇情片肯定。80年代開始與台灣新電影健將侯孝賢、楊德昌、萬仁等密切合作，有｢台灣新電影褓姆｣之譽。

金馬62公布評審團主席為廖慶松。（金馬執委會提供）金馬62公布評審團主席為廖慶松。（金馬執委會提供）

人稱「廖桑」的廖慶松有無數剪輯代表作，包括《兒子的大玩偶》、《風櫃來的人》、《海灘的一天》、《結婚》、《恐怖份子》、《悲情城市》、《超級大國民》、《美麗時光》、《刺客 聶隱娘》等。他也自1998年侯孝賢執導的《海上花》開始擔任監製，除了與資深導演合作無間，也協助許多年輕導演，遍及台、港、中各地，且因其提攜後進不遺餘力，於2018年榮獲第55屆金馬獎特別貢獻獎。

2023年，廖慶松再以《石門》獲得第60屆金馬獎最佳剪輯，他也擔任過導演，執導膾炙人口的《期待你長大》、《海水正藍》。長年為業界貢獻心力的「廖桑」對於出任本屆評審團主席表示：「非常榮幸受邀擔綱此任務，電影的力量不只在鏡頭之間，更在每一次選擇背後的真誠與勇氣，我期待與評審團夥伴以開放、公正、嚴謹的眼光，讓真正動人的作品被看見、被記住。」

影后林嘉欣出任金馬62決選評審。（金馬執委會提供）影后林嘉欣出任金馬62決選評審。（金馬執委會提供）

廖慶松將率領金馬演員獎大滿貫（最佳女主角、女配角、新演員）得主林嘉欣、金馬獎最佳攝影入圍秦鼎昌、金牌監製唐在揚、金馬獎最佳新導演得主黃信堯、金馬獎最佳原創電影音樂入圍王希文、金馬獎最佳新導演入圍何妙祺、金馬獎最佳美術設計入圍吳若昀、金馬獎最佳劇情短片得主李念修，金馬獎最佳原著劇本得主林書宇、金馬獎最佳剪輯得主柯孟融、金馬獎最佳動畫短片德主張徐展、金馬獎最佳新導演得主曾威量、紀錄片導演黃琇怡、資深影評人鄭秉泓，15位評審將於11月22日頒獎典禮當天開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

除了廖慶松、林嘉欣、秦鼎昌、唐在揚、黃信堯，其餘10位也負責選出本屆入圍名單。本屆報名影片共593部，初選分為劇情長片、劇情短片、紀錄、動畫四組分別進行。劇情長片類評審包括金馬獎最佳改編劇本入圍丁長鈺、知名製片暨新媒體暨影視音發展協會秘書長袁支翔、影評人暨香港電影評論學會理事陳智廷、香港資深電影監製及編劇錢小蕙，以及曾威量、黃信堯等6位。

金牌監製唐在揚出任金馬62決選評審。（金馬執委會提供）金牌監製唐在揚出任金馬62決選評審。（金馬執委會提供）

劇情短片評審為金馬獎最佳新導演入圍孔慶輝、金馬獎最佳改編劇本入圍林宇辰、監製苗華川、金馬獎最佳劇情短片入圍梁秀紅、金馬獎最佳視覺效果得主郭憲聰、金馬獎最佳原創電影歌曲得主陳虹任、威尼斯影展電影藝術獎特別提及的黃巧順、金馬獎最佳新導演入圍廖明毅與何妙祺等9位。

紀錄類評審有金馬獎最佳紀錄片入圍陳梓桓、金馬獎最佳紀錄片得主曾文珍、金馬獎最佳紀錄片得主黃亞歷、金馬獎最佳紀錄片入圍盧盈良、黃琇怡等5位。動畫類評審為金馬獎最佳動畫短片得主石家俊、導演陳明和、金馬獎最佳動畫短片入圍劉琬琳。

本屆金馬獎所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中