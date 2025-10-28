資深金獎剪輯、監製廖慶松領軍！第62屆金馬獎曝評審團陣容

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會今（28）日公布第62屆金馬獎評審陣容，由資深剪輯師、監製廖慶松出任評審團主席。廖慶松從事剪輯工作超過50年，1978年首度擔任剪輯指導作品《汪洋中的一條船》即獲金馬獎最佳劇情片肯定。80年代開始與台灣新電影健將侯孝賢、楊德昌、萬仁等密切合作，有｢台灣新電影褓姆｣之譽。

金馬62公布評審團主席為廖慶松。（金馬執委會提供）

人稱「廖桑」的廖慶松有無數剪輯代表作，包括《兒子的大玩偶》、《風櫃來的人》、《海灘的一天》、《結婚》、《恐怖份子》、《悲情城市》、《超級大國民》、《美麗時光》、《刺客 聶隱娘》等。他也自1998年侯孝賢執導的《海上花》開始擔任監製，除了與資深導演合作無間，也協助許多年輕導演，遍及台、港、中各地，且因其提攜後進不遺餘力，於2018年榮獲第55屆金馬獎特別貢獻獎。

2023年，廖慶松再以《石門》獲得第60屆金馬獎最佳剪輯，他也擔任過導演，執導膾炙人口的《期待你長大》、《海水正藍》。長年為業界貢獻心力的「廖桑」對於出任本屆評審團主席表示：「非常榮幸受邀擔綱此任務，電影的力量不只在鏡頭之間，更在每一次選擇背後的真誠與勇氣，我期待與評審團夥伴以開放、公正、嚴謹的眼光，讓真正動人的作品被看見、被記住。」

影后林嘉欣出任金馬62決選評審。（金馬執委會提供）

廖慶松將率領金馬演員獎大滿貫（最佳女主角、女配角、新演員）得主林嘉欣、金馬獎最佳攝影入圍秦鼎昌、金牌監製唐在揚、金馬獎最佳新導演得主黃信堯、金馬獎最佳原創電影音樂入圍王希文、金馬獎最佳新導演入圍何妙祺、金馬獎最佳美術設計入圍吳若昀、金馬獎最佳劇情短片得主李念修，金馬獎最佳原著劇本得主林書宇、金馬獎最佳剪輯得主柯孟融、金馬獎最佳動畫短片德主張徐展、金馬獎最佳新導演得主曾威量、紀錄片導演黃琇怡、資深影評人鄭秉泓，15位評審將於11月22日頒獎典禮當天開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

除了廖慶松、林嘉欣、秦鼎昌、唐在揚、黃信堯，其餘10位也負責選出本屆入圍名單。本屆報名影片共593部，初選分為劇情長片、劇情短片、紀錄、動畫四組分別進行。劇情長片類評審包括金馬獎最佳改編劇本入圍丁長鈺、知名製片暨新媒體暨影視音發展協會秘書長袁支翔、影評人暨香港電影評論學會理事陳智廷、香港資深電影監製及編劇錢小蕙，以及曾威量、黃信堯等6位。

金牌監製唐在揚出任金馬62決選評審。（金馬執委會提供）

劇情短片評審為金馬獎最佳新導演入圍孔慶輝、金馬獎最佳改編劇本入圍林宇辰、監製苗華川、金馬獎最佳劇情短片入圍梁秀紅、金馬獎最佳視覺效果得主郭憲聰、金馬獎最佳原創電影歌曲得主陳虹任、威尼斯影展電影藝術獎特別提及的黃巧順、金馬獎最佳新導演入圍廖明毅與何妙祺等9位。

紀錄類評審有金馬獎最佳紀錄片入圍陳梓桓、金馬獎最佳紀錄片得主曾文珍、金馬獎最佳紀錄片得主黃亞歷、金馬獎最佳紀錄片入圍盧盈良、黃琇怡等5位。動畫類評審為金馬獎最佳動畫短片得主石家俊、導演陳明和、金馬獎最佳動畫短片入圍劉琬琳。

本屆金馬獎所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

