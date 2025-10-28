單親媽媽掙扎心聲曝光 大咖女星數度哭了

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后彭佳慧推出全新歌曲，正是新科金鐘戲后楊謹華主演的影集《看看你有多愛我》主題曲《因為愛的關係》，楊謹華飾演一位在名氣與親情之間掙扎的單親媽媽，在劇中有一對雙胞胎的女兒，和彭佳慧的真實情況不謀而合，她在錄音時更因十分投入而數度哽咽。

彭佳慧 、楊謹為影集《看看你有多愛我》 戲劇音樂首次合作。（索尼提供）

彭佳慧以自己作為母親的生命經驗，重新詮釋這份情感。她說：「很多形式上的付出，都會希望被看見或得到回報，但對孩子的愛，更多時候是一種責任感。」對「我太想擁有你，卻遺失了自己」這句歌詞特別有感觸，覺得是整首歌最痛的核心，一切都呼應著歌名「因為愛的關係」，也讓她在錄音時幾度哽咽。她分享道：「這樣的情感並不陌生，我過去唱過許多為愛犧牲的歌，但這次更貼近母親的身份，難的是怎麼同時痛並快樂著。」

而《因為愛的關係》由彭佳慧合作多年的作詞人陳宏宇填詞，陳宏宇也提到，彭佳慧是一個「聲音最具有故事的女聲」，而這次她與劇中角色的巧合，都是同樣都是兩個女孩的母親，讓這首歌更添真實力量。彭佳慧把這首歌唱成一種母愛告白，她說：「錄完再聽時，才發現這首歌好像變成了我的故事。」

結束台北小巨蛋演唱會後，彭佳慧成了空中飛人，忙於各地活動演出和「一路這樣愛過來」巡迴演唱會，甚至因此到達從沒有去過的中亞國度哈蕯克和越南胡志明市等地，感受到不同的人文風情，讓她印象深刻說：「我真的滿幸運的，可以藉由工作到處走走看看，都是可以牢牢記住的美好記憶。」

