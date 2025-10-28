余祥銓冷氣房「汗如雨下」喊超煩 徐新洋挑戰插秧輸了

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、徐新洋錄製Yahoo《星二代很忙內》挑戰「米食味鑑定士」，兩人都好奇這究竟在鑑定什麼？米飯達人解釋必須從米粒外觀、含水量、香氣到煮出來的口感進行評比，這讓熱愛白飯的徐新洋聽得雙眼發亮，徐新洋說：「我非常愛吃米飯，三餐一定要配飯，我小時候最多可以吃七碗，而且完全不用配菜！」興奮之情溢於言表。

第一關是挑出異形米、碎米與雜米，才開工沒多久，余祥銓就在冷氣房裡滿身大汗，宛如進了蒸氣室，「汗如雨下」這形容一點也不誇大，余祥銓邊擦汗邊苦笑地說：「挑米這工作需要很細心，我真的很討厭這種重複動作的事情，重複不難，但要一直重複就超煩！」

余祥銓（右）、徐新洋（中）體驗插秧。（《星二代很忙內》提供）

反觀徐新洋，整個人十分淡定且享受，徐新洋笑說：「我很喜歡完全沉浸在一個工作裡的感覺，因為這需要高度的集中力，所以很開心，時間也覺得過得特別快。」

第二關進入煮飯實戰，達人傳授關鍵秘訣：「第一次洗米的水要馬上倒掉，不然米粉會被吸回去；瀝乾後要浸泡，再用火調整滾度，最後悶飯才是靈魂關鍵。」

兩位主持人首次挑戰用陶鍋煮飯，平時慣用電鍋的余祥銓直呼：「我平時就有在下廚，煮飯對我來說不難，但這程序也太多。」最終兩人火候都掌握失準，煮出米芯不太熟的飯，第一次當鑑定士就被米飯鑑定失敗。

最後的插秧體驗，才是真正的耐力決戰，看到田地，余祥銓立刻回想起上回體驗割韭菜的惡夢，但仍率先脫鞋赤腳下田，還熱心勸徐新洋：「這樣比較好走！」徐新洋一開始還猶豫，最後也被泥巴黏得受不了跟著脫鞋，結束後達人驗收成果，竟然評定過程中頻頻搞笑的余祥銓表現較好，達人解釋是因為徐新洋插秧間距太大，會讓雜草叢生，收割不易，徐新洋立刻辯解「不是說要種寬一點嗎？」結果被余祥銓笑虧：「竟然敢質疑師傅！」

