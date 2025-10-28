自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天封王！啦啦隊女神等6年哭一片 「諧音巧合」贏了又帶贏

〔記者林欣穎／台北報導〕中職樂天桃猿奪下2025中華職棒總冠軍，全場酒紅色彩帶飛舞，隊伍與應援團齊聲歡呼。無論是在台中洲際棒球場現場拋彩帶的樂天女孩們，還是留守桃園市政府前直播集氣的10號隊友，全員都沉浸在這場久違的封王喜悅中。

林岱縈名字諧音「帶贏」嗨慶封王。（樂天桃猿提供）林岱縈名字諧音「帶贏」嗨慶封王。（樂天桃猿提供）

這場勝利，不僅屬於球員，也屬於一路相挺的應援團、樂天女孩與10號隊友。現場更出現多個「封王諧音哏」巧合，讓人直呼神準！岱縈（帶贏）激動表示：「這是我的第六次總冠軍彩帶，真的崩潰啦！謝謝球員、謝謝10號隊友，謝謝大家一起撐過低潮走到光裡！」

她笑說封王後要「封王遊行、吃烤肉，還要去媽祖廟還願添香油錢！深夜回台北的路上，整個人都充滿幹勁！」穎樂的名字同樣呼應勝利「贏了」，她直呼：「開心到模糊，人生第一個總冠軍，桃猿男兒辛苦了！」宋宋則帶著前樂天女孩「十元」陳詩媛南下觀戰，她笑說：「帶孕婦來，帶來好運（孕）！」

穎樂（左）、小紫開心灑彩帶。（樂天桃猿提供）穎樂（左）、小紫開心灑彩帶。（樂天桃猿提供）

更令人動容的是，女孩們的生日願望竟早已暗示封王。筠熹感性表示，「樂天總冠軍」這句話她喊了六年，早已成為人生座右銘：「今年生日願望還特地留了一個給樂天，今天終於實現了！」

宋宋也分享，她六月赴大阪工作時，特地到「甲子園素盏鳴神社」祈願：「願樂天桃猿一路挺進，拿下2025總冠軍！」如今願望成真，她笑著補充：「雖然我桃園寫錯沒寫桃猿，但神明懂！」而禹菡也開心表示：「我今年的生日願望就是樂天總冠軍！而中職36年，我剛好背號36，沒想到……願望實現了！」

除了在桃園市政府前參與直播派對的筠熹、卉妮、陳伊、溫妮，熱血南下的現場應援陣容更是強大，包括曲曲、小紫、沈珈妤、禹菡、穎樂、岱縈、若潼、Kira、宋宋，以及應援團Rina、3G哥、苡萱、艾融、壯壯，穿著雨衣在風雨中迎接勝利的那一刻。小紫激動表示：「從地獄爬起來的球隊，謝謝所有沒有放棄我們的10號隊友！桃猿男兒沒讓大家失望，我們做到了！」

樂天女孩們賽後合照。（樂天桃猿提供）樂天女孩們賽後合照。（樂天桃猿提供）

崔荷潾與學妹彭彭也特地從台北冒雨南下，只為見證歷史。她哽咽說：「到最後那一刻，全場尖叫、一起落淚，真的難以形容——所有努力、等待、信念都在同一秒爆發！」這是她人生中第一次在現場見證冠軍，「也是我人生的第一個總冠軍！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中