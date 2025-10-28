自由電子報
娛樂 音樂

Ella預告50歲生日要「幹大事」 為一件事感到厭世

〔記者陳慧玲／台北報導〕44歲的Ella近期忙於準備11月中將展開的「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，勤練體能，跑步機、有氧運動、滾輪、彈力繩、啞鈴、深蹲、瑜珈，把自己狠狠操下去。雖然距離50歲還有6年時光，但她也先預告，屆時將「幹大事」。

Ella創作巡演主題曲，久違出現短髮造型。（勁樺娛樂提供）Ella創作巡演主題曲，久違出現短髮造型。（勁樺娛樂提供）

Ella這次要辦巡演，演藝圈超多大咖幫忙她「出主意」，最近她也自己提出怪主意，預告自己50歲的生日禮物，就是要讓自己剃平頭，直呼：「我已經決定了！每天都可以洗頭、還不用吹頭髮、吸地板，我現在這個長度，每天吸地板吸到我都厭世了。」

在巡演之前，Ella新歌《It’s Me 一直迷》今（28日）起在全球各大數位音樂平台上線，她在單曲主視覺上以久違的短髮造型亮相，讓人驚艷，就連她自己看了也讚嘆：「怎麼那麼漂亮！」

Ella備戰演唱會勤運動，練出好身材。（勁樺娛樂提供）Ella備戰演唱會勤運動，練出好身材。（勁樺娛樂提供）

Ella新歌《It’s Me 一直迷》，是她相隔5年再次自己創作的歌曲，想要為自己的演唱會親自創作主題曲，她談到：「這首歌感覺很像很自戀，但我就是覺得，這個世界如果你不愛自己，那還有誰會愛你，就算沒有人愛你，只要你夠愛你自己，你的愛就足以填滿你的人生了，這樣就夠了。」

