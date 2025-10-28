真的是「不離不棄」！希爾頓名媛千金萬聖節又變裝布蘭妮

〔記者陳慧玲／綜合報導〕44歲的希爾頓名媛千金芭黎絲希爾頓熱愛各種節日，每年萬聖節更是她熱衷於扮裝的好時機，而且不會只扮一種角色，總會讓網友驚豔，今年她率先分享的變裝造型又是好友「小甜甜」布蘭妮過去在MV中的經典造型，這已不是她第一次在萬聖節扮妝布蘭妮了。

布蘭妮《愛的再告白》專輯同名曲MV點擊超過五億次。（翻攝自YouTube）

芭黎絲希爾頓最新萬聖節變裝造型。（翻攝自IG）

芭黎絲對於年紀小她僅10個月的布蘭妮真的是「不離不棄」，儘管近期布蘭妮的行為舉止連家人都憂心，又常常在社群分享極盡裸露的影片或照片，但芭黎絲的萬聖節造型還是沒有刻意避開布蘭妮主題，今年的紅色緊身裝造型，正是布蘭妮2000年發行的第二張專輯《愛的再告白》同名歌曲《Oops!... I Did It Again》，這首歌的MV至今點閱已超過5億次。

芭黎絲希爾頓去年萬聖節變裝布蘭妮造型。（翻攝自IG）

芭黎絲希爾頓過去也扮妝過布蘭妮在MV裡的模樣。（翻攝自IG）

除了最新萬聖節變裝造型再次模仿布蘭妮，芭黎絲也同時幫粉絲回顧過去她扮過布蘭妮的模樣，每次扮妝都非常逼真，也很用心，儘管布蘭妮現在的行為舉止讓家人擔心失控，但芭黎絲還是稱布蘭妮「我的女王」。

