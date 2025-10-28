《鬼滅之刃》衝台灣影史第3名只差一點點！日本票房高居影史亞軍繼續衝

〔記者許世穎／台北報導〕賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》目前已衝上台灣影史票房第4名，累積票房高達台幣8.2億成為史上首部達此成績的動畫暨日片。而實際票房數字和影史第3的《侏羅紀世界》更只剩下約台幣100萬的差距。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第十三週特典重現「狛治與戀雪」煙火下的約定。（木棉花提供）

全球票房方面，該片於票房網站《The Numbers》原先數據顯示高達7.99億美金，不過目前已校正回6.66億美金（約台幣203.92億元），仍是史上全球最賣座的日本動畫。

電影在日本本土上映102天，累積票房也突破371億日圓（約台幣74.2億元），高居日本影史票房第2名，持續拉近與冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》（上映時片名為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》）的407億日圓（約台幣81.4億元）的距離。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第十三週特典實拍圖。（木棉花提供）

台灣方面，影史第3名的《侏羅紀世界》的票房為台幣8.27億元，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》至昨天票房已近台幣8.26億元，換言之本週將一舉攻進台灣影史前3名。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第十三週特典公告。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》持續在台上映中，本週也將推出第13週特典「狛治與戀雪」煙火款海報，凡購買10月31日至11月6日期間電影票兩張，即可兌換A3海報乙組（內含兩款各一張），以煙火下的經典畫面，定格狛治與戀雪的感人愛情，更多詳情請洽木棉花各社群粉絲專頁。

