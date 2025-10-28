鄭智化先轟機場沒人性再道歉引爭議 奧運「最美火炬手」幫他說話

鄭智化先批機場人員沒人性，後又改口道歉，引發爭議。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾唱紅《星星點燈》、《水手》等歌曲的63歲資深歌手鄭智化，近日因為搭機過程出狀況，先是怒批深圳機場的工作人員沒人性，但幾天之後昨（27日）卻改口道歉，稱自己形容「連滾帶爬」上飛機是出於心情激動，情緒性發言，不過曾經傳遞奧運聖火的殘障運動選手金晶卻幫他說話了，認為不少殘障人士都覺得鄭智化說出大家的心聲。

鄭智化在道歉聲明中寫到：「連滾帶爬的用詞，是我登機過程不順，一時氣憤的遣詞，這個我必須為我的用詞道歉。」他還強調當時推輪椅的小哥，「服務非常好，甚至直接攙扶我的腿進機門」，不過對於他先是激動怒斥深圳機場對身障者的態度「沒人性」，事後卻改口大讚「服務非常好」，還是讓網友議論紛紛。

曾經傳遞奧運聖火的金晶認為她可以理解「連滾帶爬」形容詞的用意。（翻攝自微博）

不過上海電視台邀請有「最美火炬手」稱號，曾獲得多座獎牌的中國輪椅擊劍運動員金晶上節目針對鄭智化事件作評論，對於鄭智化所提的「連滾帶爬」形容詞，金晶說：「在我這是可以理解的，並不過火。」她也提到，在殘疾人士圈討論這件事時，很多人反而覺得鄭智化說出大家的心聲。金晶認為，殘疾人士搭機或搭高鐵都有很大的不便，也能理解鄭智化在登機門外無法順利上飛機時，心理的委屈和屈辱感，她覺得許多大眾運輸的無障礙設施都是非常缺乏的，也記得過去有殘障人士必須在交通工具上忍耐12小時不上廁所，過程真的很艱辛。

