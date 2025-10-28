詹子萱遭爆活動規格「堪比張鈞甯」 修圖修到公關崩潰

〔娛樂頻道／綜合報導〕詹子萱去年以《愛愛內含光》拿下金鐘59迷你劇新人獎，成為最受矚目的新生代小花，活動邀約不斷。不過，近來圈內卻傳出，她的「排場規格」，竟然快要追上老闆張鈞甯，讓不少公關私下直呼：「真的不好配合！」

《鏡週刊》報導，詹子萱當初靠著與柯震東上演「砲友情」勇奪金鐘，從臨危受命接下角色，到演出被讚「不輸資深演員」，一戰成名。之後又在《影后》演出白富美「南瓜小姐」，人氣再漲一波。

詹子萱去年拿下金鐘59迷你劇新人獎。（資料照，記者陳奕全攝）

隨著人氣上升，傳出詹子萱在活動上的規格也「水漲船高」。有公關透露，詹子萱團隊對媒體的拍攝、訪問都有不少要求，妝髮得找指定團隊，服裝品牌也要精挑細選，常讓主辦單位傻眼。最讓人頭痛的，還是她「修圖控」的執著。消息指出，詹子萱對活動的官方照要求極高，常常一張照片要修很久才願意放行，導致媒體苦等通稿。甚至還傳出，詹子萱曾因自己不是電影女主角就拒配合宣傳，讓劇組人員當場傻眼。

對此，詹子萱經紀人回應：「謝謝爆料者，一定也是很喜歡子萱，才會幫我們用另類的方式讓她上新聞！我們會繼續努力工作、認真拍戲的。」

