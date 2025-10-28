李多慧曾造訪！南韓人氣貝果店爆過勞死 拒提供出勤紀錄引公憤

李多慧曾造訪倫敦貝果博物館。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以英倫復古風格與多樣化口味聞名的南韓烘焙品牌「倫敦貝果博物館」（London Bagel Museum，簡稱LBM）近日爆出過勞爭議。仁川分店26歲員工鄭孝元（音譯）7月中旬被發現陳屍公司宿舍，送醫後宣告不治。家屬指控公司長期超時工作，已向勞動福祉部申請職災認定，事件在社會引發高度關注與輿論討論。

據報導，鄭孝元入職僅14個月，擔任現場管理職，負責招募、排班、補貨與銷售等多項工作。仁川分店每日銷售逾6,000個貝果，但管理層僅三人（不含店長），人力明顯不足。家屬指出，鄭孝元在店面開幕前一週工時暴增至約80小時，甚至連休假日也被叫回支援，去世前一晚仍工作到深夜，並傳訊息抱怨「今天一餐都沒吃」。

依照南韓僱傭勞動部標準，若員工發病前一週工時較前12週平均增加30%以上，即可推定為過勞死。鄭孝元死亡前工時較前期增幅37%，符合該條件。公司則否認指控，聲稱與家屬說法差距甚大，但拒絕提供出勤紀錄，引發公眾憤怒。

值得注意的是，LBM在南韓擁有眾多藝人粉絲，曾有韓籍啦啦隊女神李多慧於今年3月造訪島山店，並在YouTube頻道分享影片，透露巧遇台灣粉絲後大方請客，展現親民暖心形象。如今品牌爆出過勞爭議，不少網友翻出該段影片，感嘆人氣名店背後的勞動條件與外界想像大相逕庭。

目前，家屬已正式申請職災認定，政府正介入調查，事件仍在持續發酵中。

