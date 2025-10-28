自由電子報
娛樂 最新消息

葛仲珊淡出演藝圈七年！方大同離世再陷低潮 再登舞台感動全場

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌歌手葛仲珊以〈打破它〉、〈皇后區的皇后〉等代表作走紅，被外界譽為「饒舌界的鄧麗君」。然而，她在2018年因身心狀況選擇暫別樂壇，直到2023年第34屆金曲獎才驚喜現身，宣告回歸。

摯友方大同（右）的離世使葛仲珊（左）陷入低潮。（翻攝IG）摯友方大同（右）的離世使葛仲珊（左）陷入低潮。（翻攝IG）

今年2月，她的摯友方大同不幸離世，使她情緒再度陷入低潮。沉澱多月後，葛仲珊於本月18日驚喜現身ØZI演唱會擔任嘉賓，重現自信笑容，與現場觀眾合唱經典作品〈皇后區的皇后〉，全場氣氛瞬間沸騰。

回顧她的音樂之路，葛仲珊於2013年以黑馬之姿闖入華語樂壇，為女性饒舌開創新格局。2016年推出專輯《皇后區的皇后》後，因不適應演藝圈的高壓環境，她選擇放慢腳步、減少曝光，並於2018年返回美國紐約，重新學習最平凡的生活節奏。她曾坦言：「從做飯、打掃開始，練習照顧自己。」

然而，好友方大同的離世對她造成沉重打擊。她刪除所有社群貼文，只留下與對方的合照與悼念文字：「他是我的英雄、我的靈魂兄弟。」兩人情誼深厚，方大同曾於第24屆金曲獎親手頒發新人獎給她。葛仲珊回憶當時情景表示：「他唸出我名字的那刻，得不得獎已經不重要了，重要的是終於能見到啟發我的人，並親口對他說我多愛他。」

八個月過去，現年40歲的葛仲珊，雖仍懷念摯友方大同，但已學會與傷痛共存。她以堅定的態度重新站上舞台，用音樂療癒自己。如今的她，笑容依舊燦爛，氣場依舊強大，證明「女王」魅力依然存在。

