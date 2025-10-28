自由電子報
娛樂 最新消息

486先生幼時父母離異 自小最痛恨這事

486先生有一段不愉快的童年。（翻攝自486先生臉書）486先生有一段不愉快的童年。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕別看團購電商名人「486先生」陳延昶經營電商事業成功，坐擁數10億身價，但他小時家裡負債，全為了還媽媽賭債，一直到他小學四年級上學期才還完，486先生說：「我這輩子痛恨賭博，媽媽打麻將輸太多錢，導致父母離婚，離婚協議是父親負責還債，小孩歸他。」

486先生說，父母離婚後，爸爸每天早出晚歸，為的就是把黑道的錢還清，連滾帶利總共還了10年，不料民國69年，他國一那年，家裡又陷入債務，叔叔經商失敗，欠了一屁股債，那時開票跳票是要被抓去關，叔叔逃去美國。
而486先生的父親身為長子，一看這些債全是跟親戚朋友借的，他說：「這錢還是得還，不然我們家以後怎麼做人？」於是父親出面，把債權人請來家裡協商，486先生驕傲說：「爸爸雖然只念到小學，但非常聰明。他跟大家協商願意打折多一點的就先還，不願意打折的，就排後面，如果不願意，那就自己去找我弟。」
因為486爸真誠又負責，大家最後都願意打折讓步，就這樣開始第二次還債。486先生說，他後來理解叔叔為什麼會欠下那麼多錢，「我有朋友做生意，雖說虧損，但每個月總有幾天生意不錯，這幾天讓他覺得撐下去就有希望，所以越陷越深借錢週轉，甚至想拿房子去抵押。

486先生一早給想創業者建議如下：

一、先設平損點：

很多人創業時沒有明確「平損點」觀念，只知道賺錢或虧錢。
實際上，你得清楚知道「每個月賣到多少才不虧」，否則只是慢性自殺。

二、誠實面對現實，不要靠希望撐生意：

那幾天好的業績，常常只是幻覺。看長期趨勢，而不是情緒波動，然後別拿家庭當賭注。

三、生意可以失敗，但家不能：

一旦拿房子、家產去救一個壞掉的商業模式，幾乎都是悲劇。

486先生知道不少人希望自己能夠做生意當老闆，但他永遠記得：「機會來自清醒，不是衝動；成功的老闆都知道何時該停、何時該退；一時的放手，往往比死撐更有智慧。」

