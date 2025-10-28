自由電子報
娛樂 最新消息

網紅老爸買機票被騙！詐騙網站願退費卻開條件：希望下架影片

知名網紅「我是老爸，我不要當爸！」近日買機票遇到詐騙。（翻攝FB）知名網紅「我是老爸，我不要當爸！」近日買機票遇到詐騙。（翻攝FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名網紅「我是老爸，我不要當爸！」近日在美國搭乘國內線班機時，透過第三方平台「iwoFly」以比官網便宜約2千元的價格購票，沒想到出發當天竟在登機口被地勤人員攔下，才被告知該平台疑似是「詐騙網站」。消息曝光後掀起熱議，而老爸今（27日）晚間也發文更新近況，透露對方事後主動聯繫他，表示願意退款並補償損失，但希望他能「下架影片」。

老爸在文中坦言，這幾天不斷反思：「詐騙的定義是什麼？我的信用卡會不會也外流？」他指出，許多人其實都曾在「iwoFly」購票，雖然他在事前也有查過評價，但網站普遍被批「客服爛、改退票速度慢」。他更懷疑，這類平台的操作模式相當詭異，「他們收取你的信用卡資訊後，再用別人的信用卡幫你買票，整個邏輯真的很奇怪，也讓我擔心自己的卡號可能被外流，成為下一個買票人的風險。」

他也回憶當天情況，「真的蠻倒楣的，剛好發生在我身上，在登機口被擋下這種事其實不常見。後來他透過後台查詢發現，訂單顯示「已使用、無法退款」，他也想說「算了，就當買個教訓」，未再主動聯絡對方。不料事件曝光後，「iwoFly」竟主動來信，稱願意退款、補償損失，但希望他下架影片。老爸表示自己仍未回覆，並詢問粉絲：「你覺得這樣算詐騙嗎？+1 是詐騙，+2 會退費就不是。」他最後也補充，如果最終收到退款，將全數捐給貓貓相關單位。

