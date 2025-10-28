自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長稱台灣是中國一部分 小粉紅激酸踢鐵板

館長近日5度赴中。（翻攝自Youtube）館長近日5度赴中。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕25日是台灣光復節，網紅「館長」陳之漢前往北京參加中國舉辦「台灣光復紀念活動」，前天在當地受訪表示：「自古台灣就是中國的一部分，如果你對大陸抱有敵意，那你看完九三（閱兵）之後就會瑟瑟發抖，如果你認同自己是中國人，那你會覺得無比光榮、無比安全。」

27日館長到長城又說：「大陸最好玩的就是每一個地方都有自己的特色、人文和歷史.....希望下次有機會再來，希望台灣朋友也過來看看。」更脫口：「基於我們同是中國人，最好的國防就是我們都是同胞，我們都是中國人。」

然而館長此番言論被小粉絲拿來大做文章，有網友質疑：「他哪邊有利就靠哪邊，牆頭草而已，這種人最容易叛變。」不過也有人力挺他：「館長思路很清晰，敵我立場轉變帶來的是截然不同的心理感受。」

館長日前5度赴中，還特別和已故「大S」徐熙媛前夫、中國商人汪小菲見面吃飯，汪小菲台灣籍老婆「Mandy」馬筱梅也在場，由於館長之前自爆身體出狀況，飯局上，他特別向汪小菲訴苦，表示台灣這陣子下雨嚴重，雨大風又大，他胃不好、胃食道逆流很嚴重不能吃辣，認為是自己喝太多咖啡。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中