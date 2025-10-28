館長稱台灣是中國一部分 小粉紅激酸踢鐵板

館長近日5度赴中。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕25日是台灣光復節，網紅「館長」陳之漢前往北京參加中國舉辦「台灣光復紀念活動」，前天在當地受訪表示：「自古台灣就是中國的一部分，如果你對大陸抱有敵意，那你看完九三（閱兵）之後就會瑟瑟發抖，如果你認同自己是中國人，那你會覺得無比光榮、無比安全。」

27日館長到長城又說：「大陸最好玩的就是每一個地方都有自己的特色、人文和歷史.....希望下次有機會再來，希望台灣朋友也過來看看。」更脫口：「基於我們同是中國人，最好的國防就是我們都是同胞，我們都是中國人。」

然而館長此番言論被小粉絲拿來大做文章，有網友質疑：「他哪邊有利就靠哪邊，牆頭草而已，這種人最容易叛變。」不過也有人力挺他：「館長思路很清晰，敵我立場轉變帶來的是截然不同的心理感受。」

館長日前5度赴中，還特別和已故「大S」徐熙媛前夫、中國商人汪小菲見面吃飯，汪小菲台灣籍老婆「Mandy」馬筱梅也在場，由於館長之前自爆身體出狀況，飯局上，他特別向汪小菲訴苦，表示台灣這陣子下雨嚴重，雨大風又大，他胃不好、胃食道逆流很嚴重不能吃辣，認為是自己喝太多咖啡。

