76歲港星許紹雄傳病危 佘詩曼聞訊數度哽咽

76歲資深港星許紹雄27日傳出病危住院。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕人稱「Benz哥」的76歲資深港星許紹雄27日傳出病危，港星佘詩曼出席活動被問到許紹雄病況，一度哽咽泛淚。

佘詩曼昨出席活動被問及許紹雄病況，當場數度哽咽，透露知情許紹雄病情，原訂飛中國北京工作，更臨時取消行程，立刻趕往醫院探望。

佘詩曼昨出席活動被問及許紹雄病況，當場哽咽泛淚。（香港星島日報）

許紹雄拍過港劇《阿旺新傳》、《使徒行者系列》、電影《暗戰》系列、《新紮師妹》等，與新加坡籍妻子龍嬿而結婚33年，育有一女，近年大幅減產，舉家移居新加坡過著半退休生活；堪稱「隱形富豪」的許紹雄，多年前在新加坡買豪宅定居，偶爾回港客串拍戲，他也是出了名對孩子十分寵溺，曾豪擲700萬港幣支助女兒創業，理由是不確定女兒嫁人後，是否老公會疼她，於是先讓她過好生活。

香港《星島日報》昨率先披露許紹雄病危住院，圈內好友苗僑偉夫婦、黎芷珊、黃子華、黃宗澤、歐陽震華、蕭正楠、黃翠如、陳敏之、黃智賢、TVB監製文偉鴻及林志華等人紛紛趕往醫院，眾人神情凝重，封口拒透露許紹雄病況。

