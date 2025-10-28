自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Nell相隔半年又來台！不插電版本「重新編曲」粉絲可期待

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國傳奇樂團Nell去年11月與今年4月分別在台北、高雄舉辦演出，掀起熱烈迴響，時隔僅半年，他們將於11月8日再度來台舉辦「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演出，這次首度登上台北SUB LIVE舞台。主唱金鍾完、貝斯手李正勳與吉他手李在景也特別錄製影片，向台灣粉絲傳遞滿滿期待。

Nell。（SPACE BOHEMIAN提供）Nell。（SPACE BOHEMIAN提供）

3人以發音標準的中文親切打招呼：「大家好，我們是Nell！」主唱金鍾完表示：「我們每次來台灣，都能帶著滿滿的美好回憶回去，每場演出都非常開心，所以非常期待這次的演唱會。」他也透露，這次將帶來重新編曲的不插電版本歌曲與更輕快愉悅的曲目，預告粉絲可以盡情期待，全場一起享受音樂的感動。

吉他手李在景則補充說：「我們很常來台灣，也希望每一次都能展現更帥氣的一面給大家看，最近都在努力練習，請大家多多期待，真的很想快點見到你們！」3位成員的真摯語氣，讓人感受到他們對台灣樂迷的重視與誠意，也讓本次演出更添期待。

Nell。（SPACE BOHEMIAN提供）Nell。（SPACE BOHEMIAN提供）

值得一提的是，Nell對粉絲的感謝始終如一。先前受訪時，他們曾表示：「非常感謝大家願意撥出寶貴的時間來看我們的演出，這對我們來說意義非凡！」希望透過音樂與台灣歌迷心靈共鳴，一起創造屬於彼此的舞台回憶。

「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演唱會將於11月8日在SUB LIVE Taipei舉行，門票已於KKTIX開賣，除了一般票（1,980元）外，Nell特別為台灣粉絲準備限量VIP加購套組（1,300元），可獲得包含優先入場、演出後五人合照會、親筆簽名VIP吊牌、簽名海報及官方周邊禮物等福利，可謂誠意滿滿，讓粉絲能近距離感受Nell的溫度與魅力。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中