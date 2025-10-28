Nell相隔半年又來台！不插電版本「重新編曲」粉絲可期待

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國傳奇樂團Nell去年11月與今年4月分別在台北、高雄舉辦演出，掀起熱烈迴響，時隔僅半年，他們將於11月8日再度來台舉辦「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演出，這次首度登上台北SUB LIVE舞台。主唱金鍾完、貝斯手李正勳與吉他手李在景也特別錄製影片，向台灣粉絲傳遞滿滿期待。

3人以發音標準的中文親切打招呼：「大家好，我們是Nell！」主唱金鍾完表示：「我們每次來台灣，都能帶著滿滿的美好回憶回去，每場演出都非常開心，所以非常期待這次的演唱會。」他也透露，這次將帶來重新編曲的不插電版本歌曲與更輕快愉悅的曲目，預告粉絲可以盡情期待，全場一起享受音樂的感動。

吉他手李在景則補充說：「我們很常來台灣，也希望每一次都能展現更帥氣的一面給大家看，最近都在努力練習，請大家多多期待，真的很想快點見到你們！」3位成員的真摯語氣，讓人感受到他們對台灣樂迷的重視與誠意，也讓本次演出更添期待。

值得一提的是，Nell對粉絲的感謝始終如一。先前受訪時，他們曾表示：「非常感謝大家願意撥出寶貴的時間來看我們的演出，這對我們來說意義非凡！」希望透過音樂與台灣歌迷心靈共鳴，一起創造屬於彼此的舞台回憶。

「NELL’S SEASON 2025 ’Still Sunset’」演唱會將於11月8日在SUB LIVE Taipei舉行，門票已於KKTIX開賣，除了一般票（1,980元）外，Nell特別為台灣粉絲準備限量VIP加購套組（1,300元），可獲得包含優先入場、演出後五人合照會、親筆簽名VIP吊牌、簽名海報及官方周邊禮物等福利，可謂誠意滿滿，讓粉絲能近距離感受Nell的溫度與魅力。

