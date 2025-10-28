自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

舒淇《女孩》首映像嫁女兒！張震、林熙蕾圈內好友力挺

〔記者廖俐惠／綜合報導〕舒淇首部自編自導的電影《女孩》昨天（27日）晚間舉行盛大首映會，現場星光熠熠，舒淇的圈內好友林熙蕾、徐若瑄、張震、楊祐寧等人都到場參加首映，侯孝賢的合作搭檔廖慶松、杜篤之也都是座上賓。

9m88（左起）、白小櫻、賴雨霏、邱澤在《女孩》中飾演一家四口。（記者王文麟攝）9m88（左起）、白小櫻、賴雨霏、邱澤在《女孩》中飾演一家四口。（記者王文麟攝）

舒淇率邱澤、9m88、白小櫻、林品彤、曾珮瑜、賴雨霏出席首映，現場準備了一個象徵祝福的巨型禮盒，眾人在倒數聲中拉開緞帶，一束紅氣球緩緩升空，帶出「票房大賣」布條。紅氣球是電影中極具象徵意涵的元素，寓意希望、勇氣與重生，也象徵《女孩》的夢想啟航，舒淇笑說：「希望紅氣球能帶著對《女孩》的祝福，票房一飛沖天。」

賴雨霏（左起）、9m88、白小櫻及舒淇拿著紅氣球，祝福票房大賣。（記者王文麟攝）賴雨霏（左起）、9m88、白小櫻及舒淇拿著紅氣球，祝福票房大賣。（記者王文麟攝）

曾珮瑜飾演9m88工作的美容院老闆娘，不僅會為9m88打抱不平，每次出場都氣場十足、令人印象深刻。她笑說：「為了練習手感，我還跟髮型師借了假人頭，在家邊看電視邊練捲頭髮！」金馬史上最年輕影后林品彤則在片中飾演轉學生「莉莉」，是白小櫻飾演的「小麗」的好友與守護天使，林品彤笑說：「我和白小櫻一開始都很害羞，後來發現我們有共同喜歡的興趣，真的變成好朋友。」

《女孩》首映會現場照，廳內大合照。（甲上娛樂提供）《女孩》首映會現場照，廳內大合照。（甲上娛樂提供）

在《女孩》中相愛相殺的一家人，邱澤、9m88、白小櫻與賴雨霏全員到齊，邱澤坦言飾演的「男人」內斂卻複雜，「最挑戰的部分是，明知道角色呈現之後會讓人討厭，但還是要往討人厭的方向去演，演出那份壓抑與扭曲。」

9m88飾演的「女人」與邱澤愛恨交加、情感濃烈，幾乎掏空她的能量，她更透露，為了和片中女兒們白小櫻與賴雨霏拉近距離，私下還會一起練跳韓國女團NewJeans的舞。白小櫻為詮釋貧困家庭長大的「小麗」，特別控制飲食、健康瘦身6公斤，只為讓外型更貼近角色，「因為戲裡和邱澤飾演的爸爸關係緊張，我在片場也刻意保持距離，拍完才敢多聊天。」

賴雨霏（左起）、白小櫻、9m88、舒淇、邱澤、林品彤、曾珮瑜、葉如芬一同出席《女孩》記者會。（記者王文麟攝）賴雨霏（左起）、白小櫻、9m88、舒淇、邱澤、林品彤、曾珮瑜、葉如芬一同出席《女孩》記者會。（記者王文麟攝）

《女孩》導演舒淇與監製葉如芬壓軸登場，被問到首部創作即將與全台觀眾見面的心情，舒淇笑說：「有點像嫁女兒，既緊張又驕傲。」監製葉如芬則感性表示，一路看著舒淇從演員轉為導演，「她拍得很真、也拍得很痛，但最後拍出了療癒感，這部片真的值得。」葉如芬也肯定《女孩》在華語電影市場中，以女性視角重新定義家庭與成長，是當今華語電影中難得的純粹且誠摯之作。《女孩》將於10月31日在台搶先全亞洲上映，更多相關資訊請鎖定甲上娛樂官方FB。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中