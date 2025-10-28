舒淇《女孩》首映像嫁女兒！張震、林熙蕾圈內好友力挺

〔記者廖俐惠／綜合報導〕舒淇首部自編自導的電影《女孩》昨天（27日）晚間舉行盛大首映會，現場星光熠熠，舒淇的圈內好友林熙蕾、徐若瑄、張震、楊祐寧等人都到場參加首映，侯孝賢的合作搭檔廖慶松、杜篤之也都是座上賓。

9m88（左起）、白小櫻、賴雨霏、邱澤在《女孩》中飾演一家四口。（記者王文麟攝）

舒淇率邱澤、9m88、白小櫻、林品彤、曾珮瑜、賴雨霏出席首映，現場準備了一個象徵祝福的巨型禮盒，眾人在倒數聲中拉開緞帶，一束紅氣球緩緩升空，帶出「票房大賣」布條。紅氣球是電影中極具象徵意涵的元素，寓意希望、勇氣與重生，也象徵《女孩》的夢想啟航，舒淇笑說：「希望紅氣球能帶著對《女孩》的祝福，票房一飛沖天。」

賴雨霏（左起）、9m88、白小櫻及舒淇拿著紅氣球，祝福票房大賣。（記者王文麟攝）

曾珮瑜飾演9m88工作的美容院老闆娘，不僅會為9m88打抱不平，每次出場都氣場十足、令人印象深刻。她笑說：「為了練習手感，我還跟髮型師借了假人頭，在家邊看電視邊練捲頭髮！」金馬史上最年輕影后林品彤則在片中飾演轉學生「莉莉」，是白小櫻飾演的「小麗」的好友與守護天使，林品彤笑說：「我和白小櫻一開始都很害羞，後來發現我們有共同喜歡的興趣，真的變成好朋友。」

《女孩》首映會現場照，廳內大合照。（甲上娛樂提供）

在《女孩》中相愛相殺的一家人，邱澤、9m88、白小櫻與賴雨霏全員到齊，邱澤坦言飾演的「男人」內斂卻複雜，「最挑戰的部分是，明知道角色呈現之後會讓人討厭，但還是要往討人厭的方向去演，演出那份壓抑與扭曲。」

9m88飾演的「女人」與邱澤愛恨交加、情感濃烈，幾乎掏空她的能量，她更透露，為了和片中女兒們白小櫻與賴雨霏拉近距離，私下還會一起練跳韓國女團NewJeans的舞。白小櫻為詮釋貧困家庭長大的「小麗」，特別控制飲食、健康瘦身6公斤，只為讓外型更貼近角色，「因為戲裡和邱澤飾演的爸爸關係緊張，我在片場也刻意保持距離，拍完才敢多聊天。」

賴雨霏（左起）、白小櫻、9m88、舒淇、邱澤、林品彤、曾珮瑜、葉如芬一同出席《女孩》記者會。（記者王文麟攝）

《女孩》導演舒淇與監製葉如芬壓軸登場，被問到首部創作即將與全台觀眾見面的心情，舒淇笑說：「有點像嫁女兒，既緊張又驕傲。」監製葉如芬則感性表示，一路看著舒淇從演員轉為導演，「她拍得很真、也拍得很痛，但最後拍出了療癒感，這部片真的值得。」葉如芬也肯定《女孩》在華語電影市場中，以女性視角重新定義家庭與成長，是當今華語電影中難得的純粹且誠摯之作。《女孩》將於10月31日在台搶先全亞洲上映，更多相關資訊請鎖定甲上娛樂官方FB。

