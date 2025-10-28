自由電子報
娛樂 最新消息

金素妍投出最美一球 化身LG「勝利女神」全場尖叫

金素妍平時熱愛看棒球賽，昨如願登上投手丘開球。（翻攝自Naver，合成圖）金素妍平時熱愛看棒球賽，昨如願登上投手丘開球。（翻攝自Naver，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國百想戲后金素妍除了演技精湛，平時也熱愛運動，更喜歡和老公李尚禹一起觀賞棒球賽；她昨（27）受邀擔任韓國大賽第二場開球嘉賓，成為韓國演藝圈代表級「棒球迷」的焦點人物。

昨晚在首爾蠶室棒球場舉行韓國大賽第二場比賽（韓華鷹隊 vs LG雙子隊），身為LG雙子隊忠實球迷的金素妍，以LG「勝利女神」之姿登上投手丘開球。

金素妍登上投手丘開球，動作沉穩優雅。（翻攝自MK SPORT）金素妍登上投手丘開球，動作沉穩優雅。（翻攝自MK SPORT）

只見金素妍身穿白色、藏青色拼接外套、搭配黑色長褲與球鞋，展現俐落又充滿活力的魅力；女神以沉穩的投球姿勢完成開球，贏得現場觀眾熱情歡呼。

蠶室球場不僅聚集眾多棒球迷，也成為「演員粉絲對決」的戰場；時隔19年重返韓國大賽舞台的韓華鷹隊，還吸引男神趙寅成、朴寶英等明星前來應援，現場氣氛熱烈。

金素妍擔任開球嘉賓，架勢十足。（翻攝自MK SPORT）金素妍擔任開球嘉賓，架勢十足。（翻攝自MK SPORT）

相關人士透露：「金素妍在接到開球邀請後立刻答應，她平時就熱愛運動，也常和老公一起觀賞球賽。」有粉絲讚嘆：「LG的開球女神果然是金素妍，簡直是『演員版韓國大賽』」、「金素妍的投球姿勢太完美了，兼具優雅與速度感。」

金素妍因在韓劇《上流戰爭》飾演冷酷反派「千書真」榮獲百想戲后，之後又以《九尾狐傳1938》、《貞淑的推銷》持續展現精湛演出，不斷刷新觀眾對她的印象。

