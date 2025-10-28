車銀優當兵照樣封王 踢走邊佑錫「青龍排行榜」強勢登頂

車銀優當兵人氣依舊不減。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「臉蛋天才」車銀優7月當兵，卻沒有「服役空白期」！韓媒報導，根據10月24日結束的「青龍排行榜」男演員部門投票結果，演員車銀優在激烈競爭中脫穎而出，榮登榜首。

車銀優以42.82%得票率，順利拿下10月青龍排行榜男演員部門冠軍，儘管在投票最後階段，《背著善宰跑》邊佑錫的粉絲猛烈追趕，一度讓局勢陷入緊張，但車銀優的粉絲團堅守陣地，未讓對方逆轉。

試圖上演逆轉的邊佑錫以35.05%得票率位居第二，惜敗收場；另外包括黃寅燁、秋英宇等人的粉絲雖展現不錯的凝聚力，仍不足以改變整體排名。

正在服役中的車銀優，繼年中結算奪冠後，再度拿下10月青龍排行榜冠軍，展現他人氣不減的魅力與粉絲的強大支持。

「青龍排行榜」由青龍電影獎與青龍系列大獎主辦方《體育朝鮮》與 Celeb Champ 共同舉辦；排行榜每月選出得獎者，並於每半年透過男演員、女演員、男歌手、女歌手等部門頒發獎盃，表彰在流行趨勢中最具話題性的韓星。

10月「青龍排行榜」男演員部門前五名：

1.車銀優（42.82%）

2.邊佑錫（35.05%）

3.黃寅燁（4.64%）

4.秋英宇（4.14%）

5.朴志訓（3.78%）

