娛樂 日韓

Jisoo快閃店太夯！限量「灰塵寶寶」高雄粉絲搶購一空

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo上週才在高雄隨團演出，並用中文感謝亞洲巡迴第一站的高雄，而在台北的Jisoo《AMORTAGE》POP-UP快閃店即將閉幕，近日推出限量商品預購，預計掀起搶購風暴。

Jisoo台北快閃店即將閉幕，官方喊話粉絲把握時間光臨。（寬寬整合提供、翻攝自IG）Jisoo台北快閃店即將閉幕，官方喊話粉絲把握時間光臨。（寬寬整合提供、翻攝自IG）

Jisoo親手繪製SHUMON各大周邊，更推出「限定色限量小灰塵寶寶」預購，灰塵寶寶一開放預購，高雄粉絲瞬間搶光，這幾天開放台北粉絲預訂，吸引粉絲搶購。

Jisoo和Zayn Malik合作單曲《EYES CLOSED》風靡全球。（寬寬整合提供）Jisoo和Zayn Malik合作單曲《EYES CLOSED》風靡全球。（寬寬整合提供）

Jisoo《AMORTAGE》POP-UP快閃店，現場佈置風格完全比照她的個人風格打造，適合粉絲拍照打卡。而大多商品早已貼上完售貼紙，包含剛進店SHUMON僅剩極少數量。

此外，Jisoo和前One Direction成員ZAYN合作新單曲《EYES CLOSED》發行至今，引發全球音樂市場廣大關注，目前觀看次數已突破5000萬次，在全球各大榜單上皆在百大名次裡屹立不搖。

