娛樂 電視

葛兆恩68秒吻戲全場尖叫 紀成澔喻拍戲如「濃縮柳橙汁」

葛兆恩（右）、紀成澔「二搭」演出《黑白原來是真的》。（結果娛樂提供）葛兆恩（右）、紀成澔「二搭」演出《黑白原來是真的》。（結果娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑出席直式影集《黑白原來是真的》特映，現場超過200位粉絲熱情參與。四位主演在殺青後首度同台亮相，帥氣登場瞬間引發全場歡呼。葛兆恩首度現場演唱主題曲，展現多元魅力，與紀成澔二度合作的他，默契依舊滿分，其中一場在公園長椅上長達68秒的深情吻戲讓粉絲看得心跳加速。夏和熙與孫恪傑在劇中分別飾演兩人的經紀人，也在現場貼心為粉絲謀福利，讓氣氛嗨到最高點。

孫恪傑（左起）葛兆恩、紀成澔、夏和熙出席《黑白原來是真的》搶先特映會。（結果娛樂提供）孫恪傑（左起）葛兆恩、紀成澔、夏和熙出席《黑白原來是真的》搶先特映會。（結果娛樂提供）

夏和熙（右）、孫恪傑首度合作《黑白原來是真的》。（結果娛樂提供）夏和熙（右）、孫恪傑首度合作《黑白原來是真的》。（結果娛樂提供）

葛兆恩與紀成澔成為台灣BL影劇史上首組再度合作的「二搭CP」，默契全面升級，經常只需一個眼神或小動作就能心領神會。葛兆恩透露，劇本中藏有不少兩人過往合作與真實互動的趣味彩蛋，讓觀眾在劇情中能感受到他們獨有的情感延續。這次兩人突破尺度，更挑戰高張力的吻戲與床戲，呈現角色間濃烈又真摯的情感連結。葛兆恩表示許多情節都是即興發揮，「劇本只寫個簡單的三角形，導演現場都不喊停！」紀成澔也笑回：「我們現在演親密戲幾乎不用走戲，一次就能到位。」

葛兆恩（右）、紀成澔在《黑白原來是真的》特映會甜蜜上演「棉花糖餵食秀」，自然曖昧的互動讓粉絲為之瘋狂。（結果娛樂提供）葛兆恩（右）、紀成澔在《黑白原來是真的》特映會甜蜜上演「棉花糖餵食秀」，自然曖昧的互動讓粉絲為之瘋狂。（結果娛樂提供）

葛兆恩（左）在《黑白原來是真的》特映會演唱歌曲，紀成澔（右）上台陪伴。（結果娛樂提供）葛兆恩（左）在《黑白原來是真的》特映會演唱歌曲，紀成澔（右）上台陪伴。（結果娛樂提供）

監製暨編導蔡妃喬表示：「能與葛兆恩和紀成澔兩位再續前緣真的很幸福！因為他們超級好的默契，可以在短短的拍攝中完成各種面向的情感轉折，加上夏和熙和孫恪傑詮釋經紀人之間的搭配張力，期待大家可以看到直式影集的特有魅力。」

葛兆恩（右）、紀成澔「二搭」演出《黑白原來是真的》，默契升級。（結果娛樂提供）葛兆恩（右）、紀成澔「二搭」演出《黑白原來是真的》，默契升級。（結果娛樂提供）

葛兆恩（左）、紀成澔再度合作，甜蜜指數激升，曝拍親密戲即興演出導演不喊卡。（結果娛樂提供）葛兆恩（左）、紀成澔再度合作，甜蜜指數激升，曝拍親密戲即興演出導演不喊卡。（結果娛樂提供）

特映現場播放了葛兆恩與紀成澔在公園長椅上的深情吻戲，長達68秒，瞬間引爆全場粉絲尖叫。兩人一致認同，這場夜戲是最令人印象深刻的劇中劇片段。拍攝地點選在河濱公園，不僅要完成吻戲，還要表現情感流露的哭戲，兩人一次拍攝就成功。紀成澔說：「我本身比較感性，當下感受夜晚徐徐的風及角色之間的情感，眼淚自然而然就掉下來。」葛兆恩也預告劇中有一段民宿真人秀橋段，完全展露角色的生活細節與化學反應。活動上，兩人玩「擲骰遊戲」重現劇中親密劇照，更甜蜜上演「棉花糖餵食秀」，自然曖昧的互動讓粉絲為之瘋狂，直呼：「太有感覺了！」

葛兆恩（左）、紀成澔在《黑白原來是真的》飾演全方位藝人與唱跳歌手。（結果娛樂提供）葛兆恩（左）、紀成澔在《黑白原來是真的》飾演全方位藝人與唱跳歌手。（結果娛樂提供）

身兼出品人、製作人與演員的葛兆恩認為，直式影集拍攝是一項打破常規的全新嘗試，他希望以最真誠的表演帶給觀眾不同的觀影感受，並謙虛地說：「這條路還很長，希望能多聽到大家的反饋。」紀成澔提到，短短七天拍攝能完成這麼多的內容，回想起來仍覺得不可思議，他形容整部劇就像一杯「濃縮柳橙汁」，把時間與感情都濃縮進去，酸酸甜甜、回味無窮。夏和熙笑稱直式畫面每一幕都美得像手機桌布，「真的好好看喔」，孫恪傑則幽默表示，看完片段發現自己飾演的經紀人「原來這麼討厭」，但看著葛兆恩與紀成澔深情對戲，仍讓他感到「真的有經紀人的驕傲感」。

葛兆恩（左）、紀成澔在《黑白原來是真的》特映會甜蜜互動，面對粉絲要求來者不拒。（結果娛樂提供）葛兆恩（左）、紀成澔在《黑白原來是真的》特映會甜蜜互動，面對粉絲要求來者不拒。（結果娛樂提供）

葛兆恩特別為戲量身創作並演唱主題曲《理所當然的幸福》，平時不擅長創作抒情曲風的他，這次挑戰突破框架，歌曲上架後獲得廣大迴響，粉絲紛紛留言表示深受感動，讓他備受鼓舞，也期許未來能創作出更多動人的抒情作品。值得一提的是，夏和熙在劇中首度獻聲演唱插曲，他坦言歌曲難度不低，「要唱出人生的歷練，錄音時壓力不小」，但成果令人期待。唱跳團體出身的紀成澔在劇中帶來首次個人舞蹈solo，他直說：「以往都是跟團員一起跳舞，這次只有一個人上場超緊張！」還透露劇中有哼唱創作的片段，期待帶給粉絲滿滿驚喜。

葛兆恩為《黑白原來是真的》量身創作並初次公開演唱主題曲《理所當然的幸福》。（結果娛樂提供）葛兆恩為《黑白原來是真的》量身創作並初次公開演唱主題曲《理所當然的幸福》。（結果娛樂提供）

孫恪傑（前排左起）、紀成澔、葛兆恩、夏和熙、導演蔡妃喬出席《黑白原來是真的》特映活動，現場超過200位粉絲熱情參與。（結果娛樂提供）孫恪傑（前排左起）、紀成澔、葛兆恩、夏和熙、導演蔡妃喬出席《黑白原來是真的》特映活動，現場超過200位粉絲熱情參與。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》劇情講述隨著廣告公司拍攝的微電影釋出，以為不對盤的黑衍（葛兆恩飾）和白行（紀成澔飾）兩人竟然合體大談虐心戀愛！有的人開心、有的人不樂見，紛紛議論他們怎麼會走到一起？一個月前，市場重疊的黑衍和白行為了競爭同一個廣告而狹路相逢，雙方經紀人對這份工作勢在必得，沒想到廣告創意總監竟然這麼先進，把企劃從男女配變成男男配，還規劃了各種默契考驗測試兩人的CP感。以為相殺的兩人，沒想到相愛起來也很好看，當白行還在讚嘆黑衍果然「沉浸式體驗」，沒料到不知不覺中已然動心......只是他不知道，從未合作過的黑衍，從很久以前，就是他最忠實的粉絲了。

《黑白原來是真的》主視覺。（結果娛樂提供）《黑白原來是真的》主視覺。（結果娛樂提供）

《黑白原來是真的》10月27日起在戲劇官方IG，以及《VBL series》YouTube頻道限時免費觀看，每日更新兩集，中午12點與晚間8點各上架一集。

