遭成龍「摸背」全網炸鍋 容祖兒淡定回：完全沒感覺

成龍（右）日前被指向容祖兒伸鹹豬手，女方直言沒感覺。（翻攝自IG、微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕成龍、王力宏等多位大咖10月初出席大灣區電影音樂晚會，當晚71歲的成龍伸手摸向香港天后容祖兒的玉背，引發廣大網友震怒；不過容祖兒最近出席活動，公開回應「被成龍摸背」事件，直言「雙方沒有任何誤會」。

事情起源於前陣子網上瘋傳成龍坐在香港天后容祖兒右側，一隻手滑到她的美背上，讓眼尖的網友倒抽一口氣，正好當時容祖兒的老闆楊受成見狀，沒多久就要容祖兒換位置，還有一說是楊受成「及時解救」容祖兒。

成龍（右）日前在活動上拍容祖兒玉背，動作令網友反感。（翻攝自微博）

容祖兒最近和阿Sa提及好友陳偉霆生子並送上祝福，現場有媒體詢問容祖兒當晚「被成龍摸背」事件，她表示「我沒有誤會，你想我解釋嗎？我都不知道為什麼會有誤會出來，我完全沒感覺」，一旁的阿Sa也緩頰說是「捕風捉影」。

對於容祖兒親口闢謠「被騷擾」，網友卻分成兩派，有人認為是「媒體（粉絲）過分解讀」、「根本是楊受成要過來，成龍拍容祖兒兩下，提醒她而已」、「確實是為了和肖戰換座位才換的」，但也有人認為成龍仍然不該使出「龍爪手」、「讓人誤會只是剛好而已」、「成龍大哥不該出來說明一下嗎？」

