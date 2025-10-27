自由電子報
娛樂 最新消息

鄭人碩揭當兵往事！19歲入伍只因「家裡太窮」 嘆閃兵風波：要敢面對錯誤

鄭人碩今與李李仁、傅孟柏、張軒睿、莫允雯、陸夏、邱偲琹、洪君昊出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會。（記者潘少棠攝）鄭人碩今與李李仁、傅孟柏、張軒睿、莫允雯、陸夏、邱偲琹、洪君昊出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭人碩今（27日）與李李仁、傅孟柏、張軒睿、莫允雯、陸夏、邱偲琹、洪君昊出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會，聊到近期演藝圈延燒的「閃兵案」，他坦言如果換作是自己，「做錯事就會勇於認錯、面對」。

鄭人碩（右）分享，自己19歲就入伍。左為洪君昊。（記者潘少棠攝）鄭人碩（右）分享，自己19歲就入伍。左為洪君昊。（記者潘少棠攝）

鄭人碩分享，自己19歲就入伍，「那時不想念書，家裡又很窮，只想趕快當完兵出來賺錢。」他當時進了憲兵部隊，「原本只聽說憲兵伙食不錯，後來才知道是三軍統帥的兵」，回想訓練生活，他直言：「辛苦也就前兩個月比較操，下了部隊就還好。」曾駐守總統府和玉山官邸，開玩笑說「以當憲兵為榮」。

莫允雯（左）、李李仁。（記者潘少棠攝）莫允雯（左）、李李仁。（記者潘少棠攝）

現場聊到部隊生活，鄭人碩一聽李李仁也當過憲兵，立刻舉手敬禮大喊：「學長好！」李李仁笑回：「我可是兩年制的！」兩人憶當年互動超逗。鄭人碩認為軍隊就像一個小型社會，「對男人來講，是個很好轉變的地方，會讓人沉穩一點、不要那麼浮，也學會聽從命令和服從對的事」。

鄭人碩在《豬人》與豬演員有不少對手戲。（LINE TV提供）鄭人碩在《豬人》與豬演員有不少對手戲。（LINE TV提供）

鄭人碩在《黑盒子》中的《豬人》單元，飾演一位愛卻不懂表達的單親爸爸。他劇中角色雖充滿對孩子濃濃的愛，卻不懂得說出口，為了揣摩壓抑的情感，「就把平常對我戲外的兒子的那一份溺愛再收回來一些。」但他認為身為爸爸，還是要勇敢的把愛說出來，讓孩子了解彼此的感受。

鄭人碩在《豬人》與豬演員有不少對手戲。（LINE TV提供）鄭人碩在《豬人》與豬演員有不少對手戲。（LINE TV提供）

鄭人碩現實生活中也是單親爸爸，平時忙於工作，陪孩子的時間不多，「跟孩子在一起時會把所有的愛都給他，但戲裡要把愛收回來，真的很難」，他笑說飾演兒子的童星洪君昊太可愛，讓他差點出戲，「看不到自己的小孩，就拿別人的小孩來疼」。

12歲的洪君昊（左）在劇中挑戰「和豬交換靈魂」。（記者潘少棠攝）12歲的洪君昊（左）在劇中挑戰「和豬交換靈魂」。（記者潘少棠攝）

12歲的洪君昊劇中挑戰「和豬交換靈魂」，他表示角色非常有挑戰性，「我非常想要演豬，不只是跟豬交換靈魂，還要學豬的動作，所以當初看了非常多影片來學習如何演出，還上了很多動作課」，不僅苦練豬的動作，還上動作課反覆練習，讓鄭人碩忍不住豎起大拇指：「他太厲害了！」

