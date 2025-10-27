自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬影后李心潔公開情書內容 「糖不甩」獻出真摯的愛

李心潔專心投入畫畫。（ 13a New Street Art Gallery提供）李心潔專心投入畫畫。（ 13a New Street Art Gallery提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李心潔參與演出的影集《回魂計》討論度高，演戲之外，她近期也要忙於準備「糖不甩 Childtopia」個人藝術展，這是她第三度舉辦畫展，親自為展覽命名，其中英文名也頗有巧思，「Childtopia」將「Child」（孩童）與「Utopia」（烏托邦）結合，用來表達在喧囂的成人世界中，為觀賞者創造一個回歸純真、尋找內心平靜的童心樂園。

在展覽開幕前，李心潔特別寫了一封「情書」給香港民眾，在信中深情回憶2001年至2007年在香港生活的美好時光，從茶餐廳的A餐、灣仔的「知粥常樂」吃艇仔粥，冬日裡在街上的「車仔」小攤買一碗熱騰騰的生炒糯米飯，這些日常點滴都成為她生命中不可磨滅的印記。她在信中也談到：「透過『糖不甩』系列作品，我想把一份童真般真摯的愛送給香港。」

李心潔畫作靈感來自香港街邊美食。（ 13a New Street Art Gallery提供）李心潔畫作靈感來自香港街邊美食。（ 13a New Street Art Gallery提供）

李心潔巧妙將「菠蘿包」、「薑汁撞奶」、「碗仔翅」等香港經典甜品與街頭美食，變成充滿情感的藝術創作，展覽將從11月7至30日在13a New Street Art Gallery登場。開展次日，知名導演林奕華將與李心潔將進行一場深度對談，剖析李心潔的藝術世界，引領看展民眾感受每幅畫作的真摯情感。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中