金馬影后李心潔公開情書內容 「糖不甩」獻出真摯的愛

李心潔專心投入畫畫。（ 13a New Street Art Gallery提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李心潔參與演出的影集《回魂計》討論度高，演戲之外，她近期也要忙於準備「糖不甩 Childtopia」個人藝術展，這是她第三度舉辦畫展，親自為展覽命名，其中英文名也頗有巧思，「Childtopia」將「Child」（孩童）與「Utopia」（烏托邦）結合，用來表達在喧囂的成人世界中，為觀賞者創造一個回歸純真、尋找內心平靜的童心樂園。

在展覽開幕前，李心潔特別寫了一封「情書」給香港民眾，在信中深情回憶2001年至2007年在香港生活的美好時光，從茶餐廳的A餐、灣仔的「知粥常樂」吃艇仔粥，冬日裡在街上的「車仔」小攤買一碗熱騰騰的生炒糯米飯，這些日常點滴都成為她生命中不可磨滅的印記。她在信中也談到：「透過『糖不甩』系列作品，我想把一份童真般真摯的愛送給香港。」

請繼續往下閱讀...

李心潔畫作靈感來自香港街邊美食。（ 13a New Street Art Gallery提供）

李心潔巧妙將「菠蘿包」、「薑汁撞奶」、「碗仔翅」等香港經典甜品與街頭美食，變成充滿情感的藝術創作，展覽將從11月7至30日在13a New Street Art Gallery登場。開展次日，知名導演林奕華將與李心潔將進行一場深度對談，剖析李心潔的藝術世界，引領看展民眾感受每幅畫作的真摯情感。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法