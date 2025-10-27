自由電子報
娛樂 最新消息

（影）邊荷律直播遭嗆「GoGo Rakuten」 奶兇護兄弟

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律深夜開直播與粉絲互動。（資料照，記者陳志曲攝）中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律深夜開直播與粉絲互動。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟昨（26）日在桃園球場不敵樂天桃猿，讓台灣大賽系列又掀變數，比賽結束後，中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律深夜開直播與粉絲互動，沒想到竟然有樂天桃猿球迷留言嗆聲「GoGo Rakuten」，看到留言的邊荷律說：「Rakuten......你真的......好羨慕！」原本看起來生氣的表情也隨著心情變成哭臉和滿臉羨慕的萌樣，讓球迷的心都融化了。

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律看到有人留言替樂天加油表情變化超萌。（本報合成圖，翻攝自IG）中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律看到有人留言替樂天加油表情變化超萌。（本報合成圖，翻攝自IG）

在直播中邊荷律輕鬆和粉絲聊著比賽和生活趣事，當看見樂天桃猿球迷留言時，她表情立刻變了，還不斷叫：「渡兒，渡兒，你看得到嗎？」接著掩面哭哭，不過大家都知道她在假哭，因為她邊哭邊說：「Rakuten......你真的......」然後趕緊拿出翻譯機查出自己想表達的詞彙，接著才說：「好羨慕！」樣子超級可愛。

邊荷律在直播中真性情的表現，讓粉絲直呼：太可愛了。（翻攝自IG）邊荷律在直播中真性情的表現，讓粉絲直呼：太可愛了。（翻攝自IG）

邊荷律在之後的直播中還一臉認真反問：「Rakuten NO.1素隨？」隨後情緒高昂喊出：「中信兄弟總冠軍！台灣最強中信兄弟，知道嗎？」下班後依舊認真應援的邊荷律逗得粉絲哈哈大笑，稱讚：怒氣爆發之後語言天賦也急速飆升。

