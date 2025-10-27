（影）哈利王子準備過萬聖節 曬南瓜田親雕傑克南瓜燈

英國哈利王子（右）與老婆梅根馬可。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕萬聖節快到了，英國哈利王子老婆梅根馬可（Meghan Markle）在社群平台分享了一段影片，內容是一家4口在南瓜田為萬聖節做準備的溫馨畫面。影片中哈利王子拿著雕刻刀，非常認真地親手雕刻傑克南瓜燈（Jack-o'-lantern）。

梅根（圖左）拉著三歲的女兒莉莉貝，哈利王子（圖右）則專心雕刻南瓜燈。（翻攝自IG）

梅根分享的這段影片，全家人都以背影入鏡，只有哈利王子雕刻南瓜的畫面是側面，為了保護6歲的亞契（Archie）也只拍了背影而已。影片配樂是經典的《California Dreamin'》，梅根也為這段影片附上「Happy Sunday（週日快樂）」文字。

亞契（右）已背影入鏡。（翻攝自IG）

英國哈利王子（右）一家四口前往南瓜田，打造萬聖節氛圍。（翻攝自IG）

畫面一開始是6歲的亞契從小徑奔跑至南瓜田，南瓜田裡還插著稻草人，3歲的莉莉貝（Lilibet）則坐在裝滿南瓜的手推車裡，梅根拉著女兒向前走。

先前哈利王子發言團隊也表示，哈利王子並沒有打算讓亞契登記就讀伊頓公學。伊頓公學是英國最昂貴的寄宿學校之一，也是哈利王子的母校。

