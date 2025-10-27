自由電子報
娛樂 最新消息

范冰冰亮相「東京影展」美出新境界 《地母》素顏神級反差

白潤音（左起）、范冰冰、《地母》導演張吉安出席東京影展紅毯。（翻攝自YouTube）白潤音（左起）、范冰冰、《地母》導演張吉安出席東京影展紅毯。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國影星范冰冰國際影壇氣勢不減，今年她以馬來西亞導演張吉安新作《地母》，分別入圍金馬最佳女主角和東京影展競賽單元；她今（27）盛裝出席第38屆東京影展開幕式，一襲優雅禮服驚豔紅毯，瞬間成為全場焦點。

范冰冰在《地母》褪去亮麗外型，飾演一名母親。（金馬執委會提供）范冰冰在《地母》褪去亮麗外型，飾演一名母親。（金馬執委會提供）

范冰冰在《地母》飾演的「鳳音」堪稱形象脫胎換骨，電影融合民俗、宗教與女性視角，描繪一段關於「土地、母性與愛」的神秘寓言，潛藏深厚的人性與情感探討；范冰冰在首映後以亮麗造型現身，吸引影迷驚呼「反差太大。」

范冰冰換上第二套禮服出席《地母》映後。（翻攝自微博）范冰冰換上第二套禮服出席《地母》映後。（翻攝自微博）

范冰冰工作室微博發文稱「希望《地母》讓更多人看見這片土地上的女性力量，也願這分對土地的敬畏，能打動每位觀眾。」有影評形容「范冰冰表演層次豐厚，她讓母性不再只是柔軟包容，也能是深沉到近乎詛咒的力量。」

范冰冰出席東京影展《地母》首映，亮眼禮服氣場全開。（翻攝自微博）范冰冰出席東京影展《地母》首映，亮眼禮服氣場全開。（翻攝自微博）

今年，范冰冰以《地母》強勢入圍第62屆金馬影展最佳女主角，成為台灣影迷關注焦點，被外界視為她在亞洲電影圈的「復出」；東京影展還有媒體評論：「范冰冰不再只是紅毯上的女王，她正用作品重新定義『范冰冰』。」

