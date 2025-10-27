自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最仙吉他手」美成這樣出道了！超狂背景被起底

裴安被封「最仙吉他手」。（鮪魚肚影音提供）裴安被封「最仙吉他手」。（鮪魚肚影音提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嚴爵創立「鮪魚肚影音」再推新血，「最仙吉他手」annbae裴安以首支單曲《養天使的方法》出道，過去她常在師姐陳華的舞台上擔任吉他手與開場嘉賓，裴安嬌羞說：「在師姐陳華演出當吉他手真的超榮幸！觀眾有注意到我就很感動。」並謙稱不能跟專業樂手比，「只是營造一點氛圍感，配上美美的電吉他可能看起來剛好很仙吧！」

裴安來自音樂世家。（鮪魚肚影音提供）裴安來自音樂世家。（鮪魚肚影音提供）

裴安自幼學習古典鋼琴，還考過英國皇家鋼琴五級檢定；高中因迷上流行鄉村音樂，爸爸送她人生第一把木吉他，放學後就在教室後面和同學彈唱，「從那時候起，我就知道自己會離不開音樂。」

《養天使的方法》歌曲靈感來自日本繪本故事，小女孩撿到一隻小天使後發現「只有說出真心話，才能餵養祂」，裴安把這概念化成歌，MV畫面更是仙氣滿點，她身穿白色蕾絲洋裝、手持電吉他，在柔光與搖滾聲浪中展現反差魅力。

陳華師妹裴安正式出道。（鮪魚肚影音提供）陳華師妹裴安正式出道。（鮪魚肚影音提供）

更暖的是，片尾出現的小天使吊飾是裴安親手縫製的羊毛氈作品，她透露製作大約花了八個小時，「每一針一線都希望它有靈魂。」身為實踐大學服裝設計系畢業生的她，笑說設計背景真的有幫助，「封面排版、影像美感都能自己抓感覺，之後推出週邊商品我也想自己設計，做出屬於我的annbae風格！」

裴安感謝師姐陳華暖心打氣。（鮪魚肚影音提供）裴安感謝師姐陳華暖心打氣。（鮪魚肚影音提供）

出道前，裴安曾跟著陳華校園巡演觀摩，坦言在舞台上超容易緊張，陳華一句暖心鼓勵讓她印象深刻：「一開始每個人都會緊張，把它當作身體在幫自己加油！」裴安感動說：「內心真的很謝謝師姐，她給了我很多勇氣。」她也分享拍 MV 最難忘的片段是在夕陽海邊，「當天天氣超好沒雲，夕陽落下時海面閃閃發亮，那一刻我真的覺得世界好溫柔。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中