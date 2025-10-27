「最仙吉他手」美成這樣出道了！超狂背景被起底

裴安被封「最仙吉他手」。（鮪魚肚影音提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嚴爵創立「鮪魚肚影音」再推新血，「最仙吉他手」annbae裴安以首支單曲《養天使的方法》出道，過去她常在師姐陳華的舞台上擔任吉他手與開場嘉賓，裴安嬌羞說：「在師姐陳華演出當吉他手真的超榮幸！觀眾有注意到我就很感動。」並謙稱不能跟專業樂手比，「只是營造一點氛圍感，配上美美的電吉他可能看起來剛好很仙吧！」

裴安來自音樂世家。（鮪魚肚影音提供）

裴安自幼學習古典鋼琴，還考過英國皇家鋼琴五級檢定；高中因迷上流行鄉村音樂，爸爸送她人生第一把木吉他，放學後就在教室後面和同學彈唱，「從那時候起，我就知道自己會離不開音樂。」

請繼續往下閱讀...

《養天使的方法》歌曲靈感來自日本繪本故事，小女孩撿到一隻小天使後發現「只有說出真心話，才能餵養祂」，裴安把這概念化成歌，MV畫面更是仙氣滿點，她身穿白色蕾絲洋裝、手持電吉他，在柔光與搖滾聲浪中展現反差魅力。

陳華師妹裴安正式出道。（鮪魚肚影音提供）

更暖的是，片尾出現的小天使吊飾是裴安親手縫製的羊毛氈作品，她透露製作大約花了八個小時，「每一針一線都希望它有靈魂。」身為實踐大學服裝設計系畢業生的她，笑說設計背景真的有幫助，「封面排版、影像美感都能自己抓感覺，之後推出週邊商品我也想自己設計，做出屬於我的annbae風格！」

裴安感謝師姐陳華暖心打氣。（鮪魚肚影音提供）

出道前，裴安曾跟著陳華校園巡演觀摩，坦言在舞台上超容易緊張，陳華一句暖心鼓勵讓她印象深刻：「一開始每個人都會緊張，把它當作身體在幫自己加油！」裴安感動說：「內心真的很謝謝師姐，她給了我很多勇氣。」她也分享拍 MV 最難忘的片段是在夕陽海邊，「當天天氣超好沒雲，夕陽落下時海面閃閃發亮，那一刻我真的覺得世界好溫柔。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法