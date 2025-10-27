自由電子報
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》衝破8.2億登影史第四！特典海報「狛治與戀雪」浪漫登場

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日在上映以來票房持續飆漲，截至10月25日更以突破8.2億元的驚人佳績，超越《玩命關頭7》勇奪全台影史第4名。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》進入全台影史第4名。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》進入全台影史第4名。（木棉花提供）

該片也是台灣影史第一部票房突破8億的動畫電影，下一個目標是挑戰台灣影史第3名，現階段影史第3名為2015年上映的電影《侏儸紀世界》，票房為8.27億，《鬼滅》要取代它成為季軍，可能也只是時間問題。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第十三週特典實拍圖， 重現「狛治與戀雪」煙火下的約定。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第十三週特典實拍圖， 重現「狛治與戀雪」煙火下的約定。（木棉花提供）

隨著電影熱潮《鬼滅之刃》的話題在社群間依舊沸騰不減，除了片中精彩地打鬥畫面之外，反派上弦之參「猗窩座」的愛情故事也令人動容，讓許多影迷為「狛治與戀雪」的細膩情感掉下眼淚，成為引發共鳴、話題持續延燒的橋段之一。

《鬼滅之刃》「狛治與戀雪」的特典海報終於登場。（木棉花提供）《鬼滅之刃》「狛治與戀雪」的特典海報終於登場。（木棉花提供）

日前電影代理商木棉花公開了狛治和戀雪同框的第四彈視覺圖， 重現電影中煙火下的約定，掀起粉絲熱烈迴響與期待聲浪，作為對影迷支持與感動的回饋，特別以此視覺圖推出第13週入場特典海報，凡於10月31日至11月6日期間憑電影票兩張，即可兌換A3海報乙組（內含兩款各一張），以煙火下的經典畫面，定格狛治與戀雪的感人愛情。

