白娘子帶許仙的帽子動不了？品冠被小孩「破梗」糗大了

品冠在杭州開唱。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「品冠哈囉 三十如一」巡迴演唱會日前前進杭州體育館，他在台上感性分享演藝路上的高低起伏，並暖心喊話：「這首歌送給正在迷茫，但依然沒有停下腳步的你們。希望大家都能很堅定地去面對人生的一些蜿蜒。」

品冠在杭州開唱。（種子提供）

除了動人情歌，品冠也入境隨俗準備了《白蛇傳》冷笑話，沒想到卻被台下一位超萌小朋友破梗，他原本想問：「白娘子為什麼戴了許仙送的帽子就動不了了？」小朋友卻秒答：「鴨舌帽（壓蛇帽）！」品冠不甘示弱的再加碼另一則白娘子的冷笑話：「有一天白娘子放了一個屁，許仙說：沒想到你還是只響尾蛇。」讓大家見識到品冠親切又可愛的一面。

品冠撐著油紙傘上台。（種子提供）

為了呼應杭州場，品冠特別準備驚喜，親手製作了兩把油紙傘。靈感來自《白蛇傳》中許仙與白娘子在西湖斷橋借傘定情的故事，隨著燈光緩緩轉暗，品冠手持一把古色古香的油紙傘，在如水墨畫般的舞台佈景中現身，輕啟嗓音唱起《想見你》。他也展現寵粉心意，在演唱會中舉行抽獎活動，將這把親手製作、別具意義的油紙傘送給幸運歌迷，讓全場又驚又喜。

