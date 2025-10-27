Andy要爆了家寧無所謂 鬆口近況：還在吃土中

最新影片中，家寧笑嘻嘻地說自己目前的狀況正在吃土中。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅家寧與YouTuber前男友Andy分手後因財務糾紛鬧上法院，日前Andy憤怒發布影片控訴原來家寧一家人從頭到尾、處心積慮要「處理他」，為達目的不惜聯手知名男藝人、公關集團、媒體對他進行抹黑、潑髒水、網軍騷擾等低劣手段。對Andy的指控家寧一副無所謂的樣子，不但在新頻道「秘月期POPOO」上傳苗栗銅鑼吃喝玩樂影片，且持續更新頻道，最新影片中，家寧甚至笑嘻嘻地說自己目前的狀況正在吃土中。

Andy指控家寧一家人有計畫串聯知名男藝人、公關集團、網軍、媒體，意圖毀滅他。（翻攝自YouTube）

Andy先前怒吼，表示檢方從家寧被查扣的手機當中，發現名為「家寧公關危機」群組，有計畫性針對Andy進行毀滅式攻擊。讓Andy喊話張家人離他的親人、朋友、經紀人遠一點，外界也對家寧一家人的做法非常反感，引來抨擊。

家寧不顧外界抨擊，仍舊該吃吃、該喝喝。（翻攝自YouTube）

反觀家寧本人不但毫不在意，也沒打算要回應，她不斷更新頻道，內容都是跑到苗栗銅鑼遊山玩水，看起來非常開心。目前最新的影片中，家寧在一家愛玉園中體驗「一日農夫」還笑嘻嘻地說自己還在挖土跟吃土中，還要努力一下。

網友發現家寧YouTube頻道流量嚴重下滑，除了點閱未能突破5位數、留言比瀏覽多，更被抓包自己開小帳留言接著用大帳回應，後續該留言遭刪除。

