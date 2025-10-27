布蘭妮才被爆拿刀站在兒子房門口 又傳出瘋狂危險開車家人憂心

布蘭妮近期又做出一些失控行為，家人很為她擔心。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕曾是廣大歌迷偶像的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）疑似又失控了，前陣子她的前夫凱文費德林才在回憶錄《你以為你知道》中爆料，指稱過去布蘭妮會拿著刀站在兒子房門外，常在半夜把兒子嚇到。最近則是布蘭妮家人被她嚇到，因為看到她和朋友外出，回家時瘋狂危險開車的影片，不禁擔憂她的精神狀況，希望能給予她協助。

根據《每日郵報》報導，布蘭妮家人看到她反覆無常的行為，深怕她又失控了，並將她近期的舉止與她在2007年精神崩潰前的表現進行了比較，很怕她又出現危機。當時她剃了光頭，並失去了與前夫凱文費德林所生的兩個兒子監護權，內心崩潰，消息人士向媒體表示：「大家都很擔心布蘭妮，每個人都希望她好，但現在她卻表現出自己正在做錯誤的選擇。」

請繼續往下閱讀...

知情人士並說：「這太可怕了！所以大家都在討論該怎麼辦，或者說，我們該如何保護她，避免她自己遭受傷害。」之前對於前夫在書中的多項爆料內容，布蘭妮指稱與事實不符，酸前夫出書只是為了賺錢，並提到被兩個兒子疏離的心痛，她說：「我一直懇求並希望和我的孩子們一起生活，與青少年男孩的關係很複雜，這種情況讓我感到士氣低落，總是請求並幾乎乞求他們成為我生活的一部分。遺憾的是，他們總是目睹自己的父親對我缺乏尊重。」布蘭妮並感傷說：「在過去5年裡，一個兒子只見過我45分鐘，而另一個兒子只見過我4次。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法