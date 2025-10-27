莫允雯化妝4小時變身「野人女孩」 百變造型驚豔全場

莫允雯今出席影集《黑盒子》首映記者會，右為李李仁。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕莫允雯今（27日）出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會，她在劇中造型百變，從野人女孩到英國19世紀芭蕾舞者、日本藝伎，再到現代單親媽媽，同時也是面具人的身份，串連各單元的關鍵角色。她笑說：「最讓我驚豔的造型是野人女孩。」

莫允雯提到，導演和造型團隊做了很多功課，「結合我們對那個年代的想像，臉上的妝法也是很特別的突破。我記得光著腳在山區裡奔跑時，有一種莫名的自由感，雖然導演時時刻刻擔心我的腳受傷。」

莫允雯（左）在《黑白盒子》首次飾演母親，與飾演女兒的葇菈深情對戲。（LINE TV提供）

談到野人造型的化妝時間，莫允雯透露：「特效，因為導演是希望看起像我但是又好像不是我的感覺，那時候我們做了假的顴骨，還把我的鼻頭、鼻翼整個變寬，有試著把我的鼻孔往外撐一點點，光是每次做顴骨跟鼻子，差不多就要4小時，做完鼻子跟臉之後再化妝，也是特殊的化妝材料，所以整個加起來差不多要4個多小時，好幾次我們都說，梳化跟卸妝的時間，有時候都比拍一整場戲的時間還長。」

莫允雯（左）在《黑白盒子》飾演神秘面具人，右為飾演流浪漢的李李仁。（LINE TV提供）

至於戴面具的場景，莫允雯表示：「一開始試了很多面具，覺得不像活了幾千年的人的面具，後來劇組用我的臉去做模，用我的臉去做一個面具，只有拍戴面具的時候，就可以不用化妝，有比較輕鬆，但是很少有這樣子的場次。」

不過，莫允雯強調，即使戴面具，演出仍需自己親自完成，「角色跟面具人的連結感，她需要知道自己為什麼要一直活下去，為什麼，我也問過導演很多次『人生真的有這麼美好嗎？要活這麼多年』，但是我覺得戴上面具人的時候，她的衣服、面具，感覺她是帶著想要救贖他們的心態來做這件事，來掩飾她自己對於死亡的恐懼，所以還是要自己演」。

莫允雯在《黑白盒子》化身面具人，以交易時間延續生命。（LINE TV提供）

首度曝光的精彩片花由《黑白盒子》的莫允雯開場，她飾演活了萬年的「琪琪」，以交易時間延續生命，而見證無數人為慾望付出各種代價。《黑盒子》將於10月31日起，每週五晚間9點在LINE TV、Netflix播出。

