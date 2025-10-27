自由電子報
娛樂 最新消息

旺旺小仙爆乳登《JKF》封面！驚人野心不藏了

〔記者傅茗渝／台北報導〕亞洲男性娛樂第一品牌《JKF雜誌》十月封面人物邀來模特兒出身的旺旺小仙，首度挑戰封面拍攝，大膽換上爆乳內衣，展現優雅又性感的魅力。雖然是第一次登上《JKF》封面，旺旺小仙依舊氣場全開，展露自信的一面，為雜誌增添不少話題。

2025TRE國際成人展被問爆的女郎是她！旺旺小仙被起底。（JKF提供）2025TRE國際成人展被問爆的女郎是她！旺旺小仙被起底。（JKF提供）

目前正值第七屆「JKF百大女郎」票選活動，競爭空前激烈。身為新世代代表的旺旺小仙氣勢強勁，暫居第8名。她向粉絲喊話：「前輩們都實力太強，許願可以擠入JKF百大女郎前10名就心滿意足，投票至12月31日，希望大家每天幫我應援幫我投票。」

旺旺小仙可以說是新世代最性感的「百大女郎」之一，企圖心極高，來勢洶洶。（JKF提供）旺旺小仙可以說是新世代最性感的「百大女郎」之一，企圖心極高，來勢洶洶。（JKF提供）

出身模特兒圈的旺旺小仙資歷豐富，她透露：「很幸運的是剛好遇到漂亮經紀姐姐的邀約，也希望給自己一個新的跳板，這才選擇踏入這個大家族。」擁有纖細身材與傲人曲線的她，以俏麗短髮造型深受粉絲喜愛，人氣直線上升。她笑說：「終於登上雜誌封面了，雖然緊張，但我真的好期待可以透過JKF雜誌讓更多人認識我。」

旺旺小仙坦言，原本對於剪去長髮相當猶豫，但「仙貝」（粉絲暱稱）們全力支持，讓她決定勇敢嘗試，「沒想到會在剛落幕的2025 TRE國際成人展獲得如此驚人的好評。」她也分享拍攝JVID作品的心情：「無論是合作過多少次、多麼信任的攝影師，都還是得經過溝通、確認尺度才接著進行拍攝。」

旺旺小仙是近期詢問度超高的JKF女郎。（JKF提供）旺旺小仙是近期詢問度超高的JKF女郎。（JKF提供）

在TRE展獲得粉絲熱烈迴響後，旺旺小仙野心更大，期望突破自我，未來還想出版實體寫真書。她自信推薦自己最滿意的三個部位——「會笑的眼睛、A4腰與看似骨感卻Q彈有肉的翹臀」。談到理想型，她笑稱希望對方要「真誠、偏愛並擁有一顆善良的心」。若能贏得她的芳心，當另一半心情不好時，或許能看到她繫上蝴蝶結，化身最誘人的禮物。

