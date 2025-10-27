自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭興驚爆大咖女星私下真面目！歷經「酷刑」痛出聲

鄭興圓夢與金曲歌后戴佩妮首度合作。（好的秋工作室提供）鄭興圓夢與金曲歌后戴佩妮首度合作。（好的秋工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭興今年五月以「完售」之姿唱進3000人場地TICC，正式推出全新單曲《耶加雪菲》，宣告第四張個人專輯即將問世。相較於過往陰鬱內斂的印象，《耶加雪菲》以輕快搖滾曲風揭開序幕，象徵鄭興音樂歷程的新階段。這首歌由鄭興作詞、金曲歌后戴佩妮作曲，是他出道八年後再度嘗試全新能量與節奏的作品，開啟屬於「陽光大男孩」的嶄新篇章。

鄭興圓夢與金曲歌后戴佩妮首度合作。（好的秋工作室提供）鄭興圓夢與金曲歌后戴佩妮首度合作。（好的秋工作室提供）

《耶加雪菲》的詞曲合作，是鄭興長年以來的夢想成真。自2005年購買戴佩妮專輯《愛瘋了》起，她的音樂就陪伴他成長。這次合作，鄭興坦言本來非常緊張：「她本人比我想像中更活潑健談，本來見面前還有點怕生，但她開朗的個性讓我很快就放鬆下來。」鄭興笑說自己問了很多創作與保養聲音的問題，「她也在編曲方向上給了我許多實際建議，真的非常感謝她的全力相助。」

歌曲名稱「耶加雪菲」（Yirgacheffe）取自衣索比亞著名的咖啡產區，當地咖啡以獨特的花香、柑橘香氣與清新酸度聞名，被譽為「香水咖啡」。靈感正來自鄭興與戴佩妮的一次對談，當時他聊起近年迷上沖煮咖啡、旅途中總愛造訪在地咖啡館的習慣，戴佩妮隨即提議：「那你要不要寫一首關於咖啡的歌？」兩週後，鄭興便完成了歌詞，描述自己在飛行途中，藉由一杯咖啡獲得嶄新的體悟。

鄭興為新專輯狠漂兩次頭髮。（好的秋工作室提供）鄭興為新專輯狠漂兩次頭髮。（好的秋工作室提供）

除了曲風轉變，鄭興首度以金髮造型現身，更令所有樂迷驚喜無比，這是由鄭興主動提出的想法。他表示，希望新專輯不僅在音樂上有突破，也能在視覺上展現不同以往的樣貌：「我想讓大家看到更灑脫、更輕鬆的我，因為唯有以全新狀態迎接作品，才能帶給樂迷耳目一新的感受。」

鄭興為新專輯狠漂兩次頭髮。（好的秋工作室提供）鄭興為新專輯狠漂兩次頭髮。（好的秋工作室提供）

鄭興笑說，這是他第一次嘗試漂染淺色髮，過程堪稱一場「酷刑」，「我漂到第二次、後來在洗染時頭皮真的超痛，痛到一直拜託設計師趕快幫我洗掉染劑！」由於期間還有錄音行程，他分兩次完成染髮：「第一次漂加簡單上色後就已經很喜歡，第二次再加深色彩層次，最後變成灰棕調的奶茶色，意外覺得很適合我。」這樣的轉變，也象徵他在音樂與心境上的全面煥新。

近期鄭興也在社群平台上推出一系列「鄭先生的咖啡地圖」短片，以親自拍攝的咖啡店照片搭配他翻唱的歌曲，他透露：「每間咖啡廳都是我的私房愛店，歡迎大家來巧遇我！」至於是否還有新專輯線索藏在其中？他賣關子地笑說：「請持續尋找！」鄭興也分享，新專輯早在《盆地》發行後四天就開始企劃，邀請十位音樂創作上的引路人一同參與，用兩年時間探索與碰撞，將帶來截然不同、更加灑脫的音樂樣貌。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中