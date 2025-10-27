鄭興驚爆大咖女星私下真面目！歷經「酷刑」痛出聲

鄭興圓夢與金曲歌后戴佩妮首度合作。（好的秋工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭興今年五月以「完售」之姿唱進3000人場地TICC，正式推出全新單曲《耶加雪菲》，宣告第四張個人專輯即將問世。相較於過往陰鬱內斂的印象，《耶加雪菲》以輕快搖滾曲風揭開序幕，象徵鄭興音樂歷程的新階段。這首歌由鄭興作詞、金曲歌后戴佩妮作曲，是他出道八年後再度嘗試全新能量與節奏的作品，開啟屬於「陽光大男孩」的嶄新篇章。

《耶加雪菲》的詞曲合作，是鄭興長年以來的夢想成真。自2005年購買戴佩妮專輯《愛瘋了》起，她的音樂就陪伴他成長。這次合作，鄭興坦言本來非常緊張：「她本人比我想像中更活潑健談，本來見面前還有點怕生，但她開朗的個性讓我很快就放鬆下來。」鄭興笑說自己問了很多創作與保養聲音的問題，「她也在編曲方向上給了我許多實際建議，真的非常感謝她的全力相助。」

歌曲名稱「耶加雪菲」（Yirgacheffe）取自衣索比亞著名的咖啡產區，當地咖啡以獨特的花香、柑橘香氣與清新酸度聞名，被譽為「香水咖啡」。靈感正來自鄭興與戴佩妮的一次對談，當時他聊起近年迷上沖煮咖啡、旅途中總愛造訪在地咖啡館的習慣，戴佩妮隨即提議：「那你要不要寫一首關於咖啡的歌？」兩週後，鄭興便完成了歌詞，描述自己在飛行途中，藉由一杯咖啡獲得嶄新的體悟。

除了曲風轉變，鄭興首度以金髮造型現身，更令所有樂迷驚喜無比，這是由鄭興主動提出的想法。他表示，希望新專輯不僅在音樂上有突破，也能在視覺上展現不同以往的樣貌：「我想讓大家看到更灑脫、更輕鬆的我，因為唯有以全新狀態迎接作品，才能帶給樂迷耳目一新的感受。」

鄭興笑說，這是他第一次嘗試漂染淺色髮，過程堪稱一場「酷刑」，「我漂到第二次、後來在洗染時頭皮真的超痛，痛到一直拜託設計師趕快幫我洗掉染劑！」由於期間還有錄音行程，他分兩次完成染髮：「第一次漂加簡單上色後就已經很喜歡，第二次再加深色彩層次，最後變成灰棕調的奶茶色，意外覺得很適合我。」這樣的轉變，也象徵他在音樂與心境上的全面煥新。

近期鄭興也在社群平台上推出一系列「鄭先生的咖啡地圖」短片，以親自拍攝的咖啡店照片搭配他翻唱的歌曲，他透露：「每間咖啡廳都是我的私房愛店，歡迎大家來巧遇我！」至於是否還有新專輯線索藏在其中？他賣關子地笑說：「請持續尋找！」鄭興也分享，新專輯早在《盆地》發行後四天就開始企劃，邀請十位音樂創作上的引路人一同參與，用兩年時間探索與碰撞，將帶來截然不同、更加灑脫的音樂樣貌。

