館長5度赴中合體汪小菲 「豆汁兒」入口表情扭曲

館長（左）喝第一口豆汁表情猙獰，圖右為汪小菲。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢25日再度前往中國，此次他的目標是造訪北京、東北等地，預計總旅程為12日。這次館長到北京再度合體汪小菲，還體驗了吳慷仁也曾喝過的「豆汁兒」，由於有網友嗆館長不敢喝豆汁，館長牙一咬就跟網友對著幹。

「館長」陳之漢5度赴中，特意挑25日出發，參加中國舉辦「台灣光復紀念活動」。（資料照，記者陳逸寬攝）

館長於25日台灣光復節前往北京，參加中國舉辦「台灣光復紀念活動」稱此行要替總統賴清德尋根，更嗆陸委會副主委梁文傑：「我就挑今天去，不然你不爽喔」。這次館長抵達中國後再度與汪小菲合體，「哥兒們」倆一起逛街、吃飯，還特別點了豆汁來喝，酸辣滋味入口後，館長喪失表情管理能力，露出猙獰模樣，之後多喝了幾口，便說挺不錯的，還形容像酸辣湯，更回嗆「不敢喝豆汁的都XX」。

請繼續往下閱讀...

館長（右）5度赴中跟汪小菲合體逛街、吃飯。（翻攝自YouTube）

中國網友怎麼看館長呢？有中國網友在TikTok上發影片調侃：各位，館長又來了，你們真的該看看他的影片，真的，所有禁的紋身、粗口、不能直播的他都幹了，別人都不行的他都行，館長的影片真的該看看。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法