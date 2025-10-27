自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長5度赴中合體汪小菲 「豆汁兒」入口表情扭曲

館長（左）喝第一口豆汁表情猙獰，圖右為汪小菲。（翻攝自YouTube）館長（左）喝第一口豆汁表情猙獰，圖右為汪小菲。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢25日再度前往中國，此次他的目標是造訪北京、東北等地，預計總旅程為12日。這次館長到北京再度合體汪小菲，還體驗了吳慷仁也曾喝過的「豆汁兒」，由於有網友嗆館長不敢喝豆汁，館長牙一咬就跟網友對著幹。

「館長」陳之漢5度赴中，特意挑25日出發，參加中國舉辦「台灣光復紀念活動」。（資料照，記者陳逸寬攝）「館長」陳之漢5度赴中，特意挑25日出發，參加中國舉辦「台灣光復紀念活動」。（資料照，記者陳逸寬攝）

館長於25日台灣光復節前往北京，參加中國舉辦「台灣光復紀念活動」稱此行要替總統賴清德尋根，更嗆陸委會副主委梁文傑：「我就挑今天去，不然你不爽喔」。這次館長抵達中國後再度與汪小菲合體，「哥兒們」倆一起逛街、吃飯，還特別點了豆汁來喝，酸辣滋味入口後，館長喪失表情管理能力，露出猙獰模樣，之後多喝了幾口，便說挺不錯的，還形容像酸辣湯，更回嗆「不敢喝豆汁的都XX」。

館長（右）5度赴中跟汪小菲合體逛街、吃飯。（翻攝自YouTube）館長（右）5度赴中跟汪小菲合體逛街、吃飯。（翻攝自YouTube）

中國網友怎麼看館長呢？有中國網友在TikTok上發影片調侃：各位，館長又來了，你們真的該看看他的影片，真的，所有禁的紋身、粗口、不能直播的他都幹了，別人都不行的他都行，館長的影片真的該看看。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中