自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傅孟柏賣場遇突襲！陌生男冷回9字 他苦笑：情緒很複雜

傅孟柏今出席影集《黑盒子》首映記者會。（記者潘少棠攝）傅孟柏今出席影集《黑盒子》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕傅孟柏今（27日）出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會，他主演的單元《星際救援》是粉絲票選最想看的改編作品，也是台灣首部太空科幻片。劇組為了打造真實的宇宙氛圍，特地在全台首座LED虛擬棚拍攝，營造出大片級的視覺震撼。

傅孟柏在《星際救援》飾演太空人，出任務遇難在宇宙漂流。（LINE TV提供）傅孟柏在《星際救援》飾演太空人，出任務遇難在宇宙漂流。（LINE TV提供）

傅孟柏飾演被困在泰坦星的太空人「孟白」，遭遇太空風暴後獨自漂流在宇宙中，直到一隻神秘的外星生物「小白」出現展開救援。拍攝時，傅孟柏必須對著空氣演戲，「必須事前想像對方的回應，還要配合特效的需求走位」，甚至笑說整個拍攝現場「三個太空人跟著導演移動，很像在排舞」。記者會上「小白」也以影像現身，讓全場驚呼連連。

傅孟柏在《星際救援》飾演太空人。（LINE TV提供）傅孟柏在《星際救援》飾演太空人。（LINE TV提供）

不過這趟「太空漂流」可不好受，傅孟柏坦言太空衣雖帥氣卻超重，「拍兩三分鐘就要休息一下」，劇組甚至準備專用吹風機幫他降溫，「一吹進去，另一邊就會冒熱氣」，熱度逼人到拍完都脫水。至於如何和外星人吵架？他笑說：「我在對戲時，工作人員要拿著牌子充當『小白』，結果被我情緒影響，還露出哭哭臉，害我差點笑場。」

傅孟柏近期在影集《回魂計》飾演詐騙首腦「張士凱」。（記者潘少棠攝）傅孟柏近期在影集《回魂計》飾演詐騙首腦「張士凱」。（記者潘少棠攝）

傅孟柏近期在影集《回魂計》飾演詐騙首腦「張士凱」，他笑說有粉絲留言想去劇中的園區看看，他也入戲的回：「不行啦！園區已經被抄掉了，去不了。」對於劇中熱搜的身材話題，他透露前幾天與老婆在賣場買母嬰用品時，有位男性走過來跟他說：「我老婆說你身材很好。」之後就默默飄走，讓他苦笑：「情緒有點複雜。」《黑盒子》將於10月31日起，每週五晚間9點在LINE TV、Netflix播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中