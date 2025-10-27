傅孟柏賣場遇突襲！陌生男冷回9字 他苦笑：情緒很複雜

傅孟柏今出席影集《黑盒子》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕傅孟柏今（27日）出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會，他主演的單元《星際救援》是粉絲票選最想看的改編作品，也是台灣首部太空科幻片。劇組為了打造真實的宇宙氛圍，特地在全台首座LED虛擬棚拍攝，營造出大片級的視覺震撼。

傅孟柏在《星際救援》飾演太空人，出任務遇難在宇宙漂流。（LINE TV提供）

傅孟柏飾演被困在泰坦星的太空人「孟白」，遭遇太空風暴後獨自漂流在宇宙中，直到一隻神秘的外星生物「小白」出現展開救援。拍攝時，傅孟柏必須對著空氣演戲，「必須事前想像對方的回應，還要配合特效的需求走位」，甚至笑說整個拍攝現場「三個太空人跟著導演移動，很像在排舞」。記者會上「小白」也以影像現身，讓全場驚呼連連。

傅孟柏在《星際救援》飾演太空人。（LINE TV提供）

不過這趟「太空漂流」可不好受，傅孟柏坦言太空衣雖帥氣卻超重，「拍兩三分鐘就要休息一下」，劇組甚至準備專用吹風機幫他降溫，「一吹進去，另一邊就會冒熱氣」，熱度逼人到拍完都脫水。至於如何和外星人吵架？他笑說：「我在對戲時，工作人員要拿著牌子充當『小白』，結果被我情緒影響，還露出哭哭臉，害我差點笑場。」

傅孟柏近期在影集《回魂計》飾演詐騙首腦「張士凱」。（記者潘少棠攝）

傅孟柏近期在影集《回魂計》飾演詐騙首腦「張士凱」，他笑說有粉絲留言想去劇中的園區看看，他也入戲的回：「不行啦！園區已經被抄掉了，去不了。」對於劇中熱搜的身材話題，他透露前幾天與老婆在賣場買母嬰用品時，有位男性走過來跟他說：「我老婆說你身材很好。」之後就默默飄走，讓他苦笑：「情緒有點複雜。」《黑盒子》將於10月31日起，每週五晚間9點在LINE TV、Netflix播出。

