星二代登《樂團祭》掀熱議！黃韻玲兒子領軍「浪漫里」爆紅

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》由五條文化與「源活國際娛樂」聯手打造，節目跳脫傳統選秀框架，聚焦樂團成長歷程。其中最受矚目的新團「浪漫里」以強烈創作能量與現場感染力吸睛，成員包括主唱魏裕銘、吉他手沈裕紘、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋與鍵盤手鍾漢。團名靈感來自「想讓大家都活在浪漫裡」的理念，曲風多變真摯，主打「每個人都有屬於自己的浪漫」。

左起貝斯手歐易、吉他手沈裕紘、主唱魏裕銘、鼓手陳羿瑋。（三立提供）

吉他手沈裕紘是音樂人黃韻玲之子，身分引發熱議。他笑說：「我們都很想紅，但更想留下什麼。不希望只是短暫的流量，而是希望作品能讓人記住。」沈裕紘自大學起便擔任職業樂手，合作對象橫跨魏如萱、徐佳瑩與美秀集團，「跟美秀演出後燃起想組團的念頭，那種團體創作的能量太迷人。」他也跨足詞曲與配樂創作，笑稱自己是「多工斜槓男」，並透露曾幫Lulu與主持人Sandra寫歌。

（上排左）沈裕紘、魏裕銘、（下排左）陳羿瑋、歐易組成「浪漫里」唱出世代浪漫。（三立提供）

今（27）日「浪漫里」出席媒體記者會，團員表示今年四月才正式成軍，沒想到報名節目後就登上電視舞台。沈裕紘透露父母皆是音樂人，從小壓力不小，連上課都有人說「我認識你媽」。他笑說，黃韻玲對團員照顧有加，甚至請主唱魏裕銘到家中「一對一授課」，直呼「真是有錢也買不到的經驗」。他坦言這次是人生第一次真正站上幕前，「我們會組團主要是受到美秀集團的影響。」

樂團風格偏向青春與復古迪斯可，被問最想超越哪團？貝斯手歐易笑答：「芒果醬！」節目中若黃韻玲擔任講評，沈裕紘也笑說自己是錄影前才知道，「當下超緊張，怕媽媽怎麼看我們。」

