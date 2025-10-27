「林」北想贏！ 樂天啦啦隊女神全黑集氣盼封王

樂天桃猿請來兩尊媽祖加上樂天女孩穿上封王黑，邁向奪冠之路。（樂天提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天桃園昨（26）日於桃園主場打敗中信兄弟，離總冠軍僅一步之遙，賽前球團請來兩位媽祖坐鎮，由於樂天桃猿「林」姓球員眾多，林立、林泓育、林子偉、林智平這票「林家軍」讓球隊決定以「姓林的」打造主題周邊，加上媽祖林默娘坐鎮，拉隊女孩更是決定全黑登場，一同集氣盼封王。

樂天女孩曲曲也和隊友一起向媽祖許願，祈求樂天奪冠。（樂天提供）

賽前球團很用心地請來兩位媽祖坐鎮祈福，盼得庇佑與幸運，樂天女孩也身穿黑色抹胸搭黑色短裙跳開場舞，隊長曲曲笑著說：「有種被加持過的感覺」，全場壟罩在感動的氣氛，也認為這場比賽感覺被祝福，一定會替球隊帶來好運。

樂天女孩岱縈希望比賽向她的名字一樣「帶贏」。（樂天提供）

這股「林」風暴讓岱縈覺得真的「是有的」，她認為：「賽前『姓林的』家持太強大了啦，而且還兩尊，超棒的」，岱縈也姓林，覺得跟著沾光格外榮幸。更加碼透露，自己和曲曲、籃籃、筱晴都有特地去祈求，希望媽祖庇佑樂天贏球，她更巧妙說：「希望我的名字『岱縈（諧音帶贏）』能繼續為球隊帶來勝利」。

樂天桃猿球迷深信「黑色」勝利玄學，因此全場形成一片黑色人海壯觀場面，岱縈更決定明日決定要穿上內衣、內褲、襪子、鞋子全黑的「封王黑」勝利服裝，期待樂天奪冠。

