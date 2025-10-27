陸夏失控練巫術「複製張軒睿」！恐怖情人戲太真他跪到腳麻

影集《黑盒子》今舉行首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕張軒睿、陸夏、邱偲琹今（27日）出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會，三人在《造物獄》單元尺度大開、劇情超獵奇。張軒睿劇中失去雙腳，部分橋段甚至要全程跪著演出，他分享：「美術組有放軟墊，但要拍的時候還是得把腳扣起來，久了真的會麻掉。」

張軒睿、陸夏、邱偲琹三人在《造物獄》單元尺度大開。（記者潘少棠攝）

《造物獄》單元講述雕刻家陸夏無法釋懷前男友張軒睿另結新歡，竟鑿牆偷窺他和學妹邱偲琹的生活，甚至跑去學巫術，用法力複製出「半身版張軒睿」，把人關進地窖裡。

張軒睿在《造物獄》遭陸夏囚禁，失去雙腿的上半身被固定在人台，畫面超驚悚。（LINE TV提供）

張軒睿劇中被囚禁於陰暗室內，雙手遭高吊綑綁，失去雙腳的身體被固定在人台上，血肉模糊的畫面讓人怵目驚心，他透露拍攝時有一半時間要跪著，有時戲拍比較久，腳還會因此麻掉，苦笑說這也是一種入戲的體驗，「剛好也能感受沒有知覺的感覺」。

張軒睿劇中與邱偲琹有親密戲，他分享拍攝前有去上親密指導課，正式開拍難免會緊張，親密指導有到現場，加上現場也有清場，「老師也幫演員客製親密褲，在表演的過程中很有安全感」，聊及尺度，他打趣說：「我們都有穿衣服啦！」

陸夏（右）在《造物獄》化身恐怖雕刻家，於劇中學習巫術、復刻情人，更將前男友張軒睿（左）囚禁在密室。（LINE TV提供）

陸夏笑說這次是她第一次演真正「犯法級」的恐怖情人：「我很常演恐怖情人，但第一次演直接危害生命的。」她坦言自己本來就愛這種獵奇又神祕的劇情，「我看到劇本的時候，腦中就有一個直覺，角色就是會這樣子去做。」張軒睿則在旁吐槽：「她不是有點犯法，她就是犯法。」

邱偲琹則說第一次拍這種戲前超緊張，但選擇不壓抑情緒，「我覺得那個緊張反而讓角色更真實。」至於現實中會不會報備？她淡定回：「不用，工作就是工作。」《黑盒子》10月31日起，每週五晚間9點LINE TV、NETFLIX 全球首播。

