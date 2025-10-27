自由電子報
娛樂 最新消息

娶某前生子後！邱澤超旺近況曝光 放閃許瑋甯「會來支持我」

〔記者廖俐惠／台北報導〕邱澤上一部電影是與許瑋甯合作的《當男人戀愛時》，創下破億佳績，4年後在《女孩》中飾演家暴父親，戲外也剛當爸，還首度前往歐洲三大影展之一的威尼斯，頗符合台灣俗語「娶某前生子後」的好運。邱澤今天（27日）受訪，一聽笑說「如果要這麼說的話是」，希望作品能有好的成績，太太也會支持電影。

邱澤藉由《女孩》首次前往威尼斯影展，事業愛情兩得意。（記者王文麟攝）邱澤藉由《女孩》首次前往威尼斯影展，事業愛情兩得意。（記者王文麟攝）

聽到邱澤處於「娶某前生子後」的好運當中，舒淇一聽也驚覺「好像是」，畢竟傳統結婚生子都會旺，監製葉如芬也笑說「好啦你旺我們啦」。舒淇幽默說道，其實後來知道邱澤有了小孩，還問了性別，「還好是男孩，我這劇本再晚一點給他，就不接了。」由於邱澤、許瑋甯在整個懷孕過程幾乎保密到家，被問到老婆許瑋甯何時懷孕的？邱澤害羞表示：「大家會變柯南。」直言結果是好的就好了。

9m88（左）透露，拍攝《女孩》的過程中，邱澤給了她很多意見。（記者王文麟攝）9m88（左）透露，拍攝《女孩》的過程中，邱澤給了她很多意見。（記者王文麟攝）

邱澤在片中飾演一名被生活壓垮、情緒失控的「男人」，他表示一開始拿到劇本時被細節所驚艷：「導演文筆真的很好，可以從她寫的劇本裡感受到季節溫度、空氣濕度等，一看劇本就非常入戲。」在片中表現被形容是「從來沒看過的邱澤」，舒淇透露邱澤花了很多時間熟悉場景，整個人狀態更是全心投入，「在現場看到他就已經是百分之兩百的入戲！」

導演舒淇（左起）邀請邱澤、9m88在《女孩》中飾演夫妻。（記者王文麟攝）導演舒淇（左起）邀請邱澤、9m88在《女孩》中飾演夫妻。（記者王文麟攝）

9m88則展現完全不同以往的銀幕形象，飾演一位陷於現實、仍努力撫養女兒的母親，片中大量台語台詞與情緒崩潰戲份讓她直呼壓力超大，擔任她台語老師之一的邱澤在片場見到她就會問：「台語練好了沒？」更親自傳授「饒舌訓練法」，教她將台詞唸到變成肌肉記憶。

白小櫻（左）、林品彤在《女孩》中飾演感情要好的同學。（記者王文麟攝）白小櫻（左）、林品彤在《女孩》中飾演感情要好的同學。（記者王文麟攝）

白小櫻飾演成長於80年代貧困家庭的女孩「小麗」，儘管年紀輕輕，卻在片中展現超齡的堅毅。白小櫻表示：「導演希望我不要演成悲情，而是讓觀眾看到這個女孩的倔強與力量。」舒淇導演則常陪她對戲，「她告訴我，『小麗不是哭著長大的，她是忍著長大的』，這句話我到現在都記得。」

《女孩》舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻今天出席記者會。（記者王文麟攝）《女孩》舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻今天出席記者會。（記者王文麟攝）

史上最年輕的金馬影后林品彤在片中飾演「小麗」的好友「莉莉」，個性直率、重情重義的轉學生。林品彤笑說角色其實跟自己有點像：「她外表看起來強勢，其實內心很溫柔。我為了這個角色去觀察學校裡各種個性的人，學會用身體語言去表現『保護朋友』的感覺。」她提到未來也想要嘗試編劇，舒淇笑說：「那我等品彤寫故事。」

談到與眾多優秀演員合作的感受，舒淇笑稱自己哭點很低，常常被演員表現感動到，「他們都給我太多驚喜，我常常被他們的表演逼哭。導戲的過程裡，我不只是導演，也是一個重新學習怎麼感受情緒的人。」一路上從沒想過放棄的舒淇，也相當感謝監製葉如芬為她齊聚陣容強大的金獎製作團隊，舒淇回憶，葉如芬在看完成品後對她說：「感覺我們拍了一部還不錯的電影。」讓她瞬間鬆了口氣大哭出來。

最後被問到是否已經在構思下一部作品，她神秘一笑：「確實有好幾個故事進行中。」電影《女孩》將於本週五（31日）在全台上映。

