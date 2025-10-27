李李仁蓄鬍當4天乞丐 素顏塗黑上陣：每天都很髒

《黑盒子》首映會，李李仁（右）、莫允雯。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李李仁今（27日）出席 LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會，精神雖不錯，但仍透露身體剛恢復中。

李李仁昨日「頭痛欲裂、身體微熱」缺席電影《辛亥隧道》殺青酒，還特地在社群發文向劇組道歉，他今表示：「昨天頭巨痛，沒有去參加殺青酒，是因為今天有記者會，怕去了玩太開心又生病，狀況會很不好。」他也坦言昨天有輕的燒，已有吃藥退燒了。

請繼續往下閱讀...

李李仁在《黑盒子》單元《黑白盒子》流浪漢造型讓人認不出。（LINE TV提供）

李李仁在《黑盒子》飾演流浪漢「啟漢」，蓄鬍長髮的流浪漢造型讓人認不出，他笑說：「還好啦！很多東西都是特效加上去的，我只覺得我每天都很髒。」他拍了整整4天都在永康公園當乞丐，化妝簡單粗暴，「臉上塗黑就好，連粉底都省了」。

《黑白盒子》系列改編自原著兩大篇章《黑盒子》與《白盒子》，故事圍繞能讓人重複同一天的神祕黑盒子。李李仁飾演的啟漢因此賺進財富，卻錯過與兒子團聚的唯一機會；莫允雯飾演的母親琪琪則用白盒子交換時間，只為讓病女無痛。導演李昭樺透露，劇中時間不斷循環，「觀眾看到的是重複的一天，但演員要跳著演第幾天，非常考驗專注力。」《黑盒子》將於10月31日起，每週五晚間9點在LINE TV、Netflix播出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法