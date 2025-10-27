天團成員痛失摯愛！前進動物園發願：陪伴每個思念

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠「阿龔」龔鈺祺週末受邀至臺北市立動物園舉辦《月光動物園》特別快閃演出，不僅創下動物園地標「穿山甲館」自成立以來首組音樂演出的紀錄，也以溫柔的琴音實現他「把音樂帶進真正的動物園」的夢想。

龔鈺祺快閃台北動物園，創下「穿山甲館」首組音樂演出紀錄。（亮晶妃音樂有限公司提供）

阿龔開場便興奮地說：「這是《月光動物園》專輯的第一次演出，很開心能把音樂帶到真正的動物園裡。」他特別感謝臺北市立動物園的邀請，也藉此呼籲和他一樣愛惜動物的朋友：「動物園的『動物認養』並不是把動物帶回家養，而是以實際行動支持保育工作、守護牠們。」隨後他提到：「像馨儀是『人間獵豹』，也不是能輕易帶回家的！」逗笑全場。

龔鈺祺《月光動物園》專輯首演圓夢。（亮晶妃音樂有限公司提供）

這場演出同時也是《月光動物園》新專輯的首次公開亮相。阿龔帶來多首作品，包括鋼琴演奏《A Place For All Lost Animals》、《Pet Playground》，並以中提琴特別演出新曲《The Prince Of The Rising Sun》，也應景演出過往創作曲《台北天氣很爛》，幽默呼應連日陰雨的天氣與現場觀眾的心聲。最後以《Stairway To Light》作為壓軸收尾，在琴聲與掌聲中畫下感動句點，讓現場觀眾又笑又哭。

阿龔隨後更深情表示：「如果選擇讓一個生命進入你的生命，那就是彼此的永恆陪伴。」他坦言自己在面臨愛犬離去時，選擇用音樂療癒自己，而自己有創作與演奏的能力也是種使命，希望能帶給大家前進的力量，「我希望這張《月光動物園》專輯能陪伴每個在思念中、或正在面對人生考驗的人。」

龔鈺祺將音樂帶進真正的動物園。（亮晶妃音樂有限公司提供）

即使天氣不佳，現場仍充滿溫度與共鳴，也讓阿龔笑說：「今天真的像踏入想象中的月光動物園的其中一個園區」。接下來他也繼續加緊音樂會的練琴，節目內容也隨著構想不斷延伸與增添，像是特別設計「動物手環」作為象徵，希望觀眾都能化作自己的動物角色。音樂會將於11月自北京啟航，陸續前往廣州、成都、上海，並於明年1月回到家鄉台北。

