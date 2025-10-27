自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天團成員痛失摯愛！前進動物園發願：陪伴每個思念

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠「阿龔」龔鈺祺週末受邀至臺北市立動物園舉辦《月光動物園》特別快閃演出，不僅創下動物園地標「穿山甲館」自成立以來首組音樂演出的紀錄，也以溫柔的琴音實現他「把音樂帶進真正的動物園」的夢想。

龔鈺祺快閃台北動物園，創下「穿山甲館」首組音樂演出紀錄。（亮晶妃音樂有限公司提供）龔鈺祺快閃台北動物園，創下「穿山甲館」首組音樂演出紀錄。（亮晶妃音樂有限公司提供）

阿龔開場便興奮地說：「這是《月光動物園》專輯的第一次演出，很開心能把音樂帶到真正的動物園裡。」他特別感謝臺北市立動物園的邀請，也藉此呼籲和他一樣愛惜動物的朋友：「動物園的『動物認養』並不是把動物帶回家養，而是以實際行動支持保育工作、守護牠們。」隨後他提到：「像馨儀是『人間獵豹』，也不是能輕易帶回家的！」逗笑全場。

龔鈺祺《月光動物園》專輯首演圓夢。（亮晶妃音樂有限公司提供）龔鈺祺《月光動物園》專輯首演圓夢。（亮晶妃音樂有限公司提供）

這場演出同時也是《月光動物園》新專輯的首次公開亮相。阿龔帶來多首作品，包括鋼琴演奏《A Place For All Lost Animals》、《Pet Playground》，並以中提琴特別演出新曲《The Prince Of The Rising Sun》，也應景演出過往創作曲《台北天氣很爛》，幽默呼應連日陰雨的天氣與現場觀眾的心聲。最後以《Stairway To Light》作為壓軸收尾，在琴聲與掌聲中畫下感動句點，讓現場觀眾又笑又哭。

阿龔隨後更深情表示：「如果選擇讓一個生命進入你的生命，那就是彼此的永恆陪伴。」他坦言自己在面臨愛犬離去時，選擇用音樂療癒自己，而自己有創作與演奏的能力也是種使命，希望能帶給大家前進的力量，「我希望這張《月光動物園》專輯能陪伴每個在思念中、或正在面對人生考驗的人。」

龔鈺祺將音樂帶進真正的動物園。（亮晶妃音樂有限公司提供）龔鈺祺將音樂帶進真正的動物園。（亮晶妃音樂有限公司提供）

即使天氣不佳，現場仍充滿溫度與共鳴，也讓阿龔笑說：「今天真的像踏入想象中的月光動物園的其中一個園區」。接下來他也繼續加緊音樂會的練琴，節目內容也隨著構想不斷延伸與增添，像是特別設計「動物手環」作為象徵，希望觀眾都能化作自己的動物角色。音樂會將於11月自北京啟航，陸續前往廣州、成都、上海，並於明年1月回到家鄉台北。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中